Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas ofertas!
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
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PRODUTOS
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R$
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11,89
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1,49
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1,39
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2,49
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6,75
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1,69
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2,89
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1,99
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3,15
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2,09
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3,19
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2,89
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7,99
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5,49
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8,49
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1,99
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8,25
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12,99
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14,39
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15,99
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17,99
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14,99
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15,49
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13,99
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17,79
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9,79
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9,69
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8,99
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HORT FRUTI
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R$
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1,44
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3,89
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4,69
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2,09
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3,89
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1,79
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2,09
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2,25
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3,29
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2,15
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1,45
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1,95
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3,89
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3,49
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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