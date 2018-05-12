Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

PRODUTOS R$ PEIXE PACU DE CATIVEIRO – kg 11,89 CERVEJA ITAIPAVA – 269ml 1,49 CERVEJA CRYSTAL – 269ml 1,39 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 ARROZ ANAJÁ MIX -5kg 6,75 FEIJAO CARIOCA CATTAME TP 1 - 1KG 1,69 OLEO DE SOJJA CONCORDIA – 900ml 2,89 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg 1,99 AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg na compra do fardo com 10 a unidade sai 3,10 3,15 CREME DE LEITE TIROL – 200gr 2,09 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr 3,19 LEITE TIROL INTEGRAL – 1lt 2,89 CAFÉ CABOCLO -500gr – (EXTRA FORTE E ORIGINAL) 7,99 MAIONESE HELLMANNS -550gr 5,49 SABÃO EM PÓ BRILHANTE – Lv2kg e Pg1,800gr 8,49 CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS – 90gr 1,99 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg 8,25 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG OU JBS – kg 12,99 CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG OU JBS – kg 14,39 PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,99 COXÃO MOLE OU ALCATRA BOVINA – kg 17,99 MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO – kg 14,99 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg 15,49 COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg 13,99 CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,79 FRALDINHA BOVINA – kg 9,79 MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg 9,69 CARNE MOIDA BOVINA – kg 8,99 HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,44 BETERRABA – KG 3,89 CEBOLA COMUM - KG 4,69 CENOURA - KG 2,09 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,89 MELANCIA - KG 1,79 BATATA COMUM - KG 2,09 BATATA DOCE - KG 2,25 TOMATE SALADA - KG 3,29 REPOLHO VERDE - KG 2,15 BANANA NANICA - KG 1,45 MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,95 PIMENTÃO VERDE - KG 3,89 ABACAXI PÉROLA- UND 3,49



