Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:51

Buscar

Últimas notícias
X

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 19/05/2018 às 08:27

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS

R$
  1. PEIXE PACU DE CATIVEIRO – kg

11,89
  1. CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml

1,75
  1. CERVEJA CRYSTAL – 269ml

1,39
  1. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts

2,49
  1. ARROZ ANAJÁ MIX -5kg

6,75
  1. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg(NA COMPRA DO FARDO C/10 A UNIDADE SAI POR  R$ 3,10)

3,15
  1. OLEO DE SOJJA CONCORDIA – 900ml

2,89
  1. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg

1,89
  1. BISCOITO DALLAS – 400gr ( DOCE OU SALGADO)

2,49
  1. MISTURA PARA BOLO DALLAS - 400G -  SABORES

2,49
  1. ACHOCOLOTADO NESCAU 2.0 - 400gr

4,99
  1. ERVA MATE BARÃO – 500gr

3,19
  1. ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr – SABORES

6,49
  1. PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – FOLHA DUPLA – Lv12Pg11

11,95
  1. SABAO EM PO BRILHANTE - SACHE LEVE 1KG PG 900GR

4,59
  1. CREME DENTAL CLOSEUP PROTEÇÃO BIOATIVA – 90gr

1,39
  1. PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – Kg

7,29
  1. PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg

7,89
  1. PONTA DE PEITO  BOVINO NATURAFRIG OU JBS – kg

12,59
  1. CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG OU JBS – kg

14,35
  1. PONTA DE COSTELA BOVINA – kg

15,99
  1. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO  – kg

17,95
  1. MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO – kg

14,99
  1. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg

15,49
  1. COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg

14,45
  1. LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA – kg

9,99
  1. FRALDINHA BOVINA – kg

9,79
  1. ALCATRA BOVINA – kg

18,49
  1. MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg

9,69
  1. CARNE MOIDA BOVINA – kg

8,99

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Publicidade

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo