Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ PEIXE PACU DE CATIVEIRO – kg 11,89 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml 1,75 CERVEJA CRYSTAL – 269ml 1,39 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 ARROZ ANAJÁ MIX -5kg 6,75 AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg(NA COMPRA DO FARDO C/10 A UNIDADE SAI POR R$ 3,10) 3,15 OLEO DE SOJJA CONCORDIA – 900ml 2,89 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg 1,89 BISCOITO DALLAS – 400gr ( DOCE OU SALGADO) 2,49 MISTURA PARA BOLO DALLAS - 400G - SABORES 2,49 ACHOCOLOTADO NESCAU 2.0 - 400gr 4,99 ERVA MATE BARÃO – 500gr 3,19 ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr – SABORES 6,49 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – FOLHA DUPLA – Lv12Pg11 11,95 SABAO EM PO BRILHANTE - SACHE LEVE 1KG PG 900GR 4,59 CREME DENTAL CLOSEUP PROTEÇÃO BIOATIVA – 90gr 1,39 PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – Kg 7,29 PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,89 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG OU JBS – kg 12,59 CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG OU JBS – kg 14,35 PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,99 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,95 MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO – kg 14,99 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg 15,49 COSTELA DESOSSADA BOVINA – kg 14,45 LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA – kg 9,99 FRALDINHA BOVINA – kg 9,79 ALCATRA BOVINA – kg 18,49 MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg 9,69 CARNE MOIDA BOVINA – kg 8,99





Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503