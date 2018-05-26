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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

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Luiz Guido Junior

Publicado em 26/05/2018 às 08:40

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

PRODUTOS

R$
  1. PERNIL SUÍNO C/PELE – kg

7,49
  1. PALETA SUINA C/PELE – kg

7,29
  1. PONTA DE COSTELA  BOVINA - kg

15,99
  1. COXAO DURO OU PATINHO BOVINO – kg

15,49
  1. PONTA DE PEITO BOVINO  NATURAFRIG – kg

12,99
  1. COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg

8,49
  1. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ  BOVINO – kg

17,49
  1. PANCETA SUINA – C/PELE – Kg

8,95
  1. BISTECA SUINA C/PELE - kg

7,69
  1. FRALDINHA BOVINA – kg

9,75
  1. LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA – kg

9,49
  1. SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg

3,99
  1. PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg

10,99
  1. APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg

5,49
  1. ACHOCOLATADO TODDYNHO – 200ml

1,65
  1. REQUEIJÃO NESTLÉ TRADICIONAL – 200gr

4,49
  1. MARGARINA DELICIA – 500gr – c/sal

4,38
  1. ARROZ DALLAS – TIPO 01 - 5kg

8,99
  1. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml

2,89
  1. FEIJÃO SUPER REDE -  TIPO 01 – 1kg   (NA COMPRA DO FARDO C/30 A UNIDADE SAI POR – R$ 2,85)

2,89
  1. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg( NA COMPRA DO FARDO C/10 A UNIDADE SAI POR R$ 3,1)

3,15
  1. FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA – 1kg  (NA COMPRA DO FARDO C/10 A UNIDADE SAI POR – R$ 1,85)

1,89
  1. CAFÉ AROMA PREMIUM – 500gr – EXTRA FORTE E SUPREMO

7,75
  1. CAFÉ AROMA PREMIUM – 250gr – EXTRA FORTE E SUPREMO

3,89
  1. CHÁ MATE LEÃO – 250gr

5,99
  1. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO - 1lt

2,99
  1. LEITE INTEGRAL  TIROL – 1lt

2,79

 

  1. FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL – 500gr

3,79
  1. NISSIN CUP NOODLES – 64gr

3,15
  1. MAIONESE  HELLMANNS  - 500gr

5,49
  1. ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr

3,79
  1. BISCOITO RECHEADO BAUDUCCO GULOSOS – 140gr - SABORES

1,59
  1. MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL – 340gr – SACHE

1,25
  1. MISTURA P/BOLO DALLAS – 400gr - SABORES

2,25
  1. ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr

2,49
  1. ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr- SABORES

6,49
  1. ERVA MATE BARÃO - 500gr

3,19
  1. CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml

1,59
  1. CERVEJA SKOL – 350ml -  CAIXA PROMOCIONAL C/18UN

34,02
  1. CERVEJA CRYSTAL – 269ml

1,39
  1. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts

2,45
  1. SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg  (NA COMPRA DA CAIXA C/20UN A UNIDADE SAI POR – R$ 5,79)

5,99
  1. AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts –Fragancias

5,89
  1. DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml- Fragancias

1,35
  1. SABÃO EM BARRA YPÊ NEUTRO – C/05un

5,79
  1. ÁGUA SANITÁRIA DA ILHA – 1lt

1,69
  1. SABAO EM PO BRILHANTE SACHE - LEVE 1KG PG 900GR (NA COMPRA DO FARDO C/16UN A UNIDADE SAI POR – R$ 4,59)

4,79
  1. LIMPADOR PERFUMADO CASA FLOR – 1lt

4,99
  1. MULTI USO UAU – 500ml – Fragancias

2,75
  1. PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – FOLHA DUPLA – Lv12Pg11

11,49
  1. DESODORANTE ROLLON REXONA -  50ml - FRAGANCIAS

6,49
  1. CREME DENTAL CLOSE UP PROTEÇÃO BIOATIVA – 90gr

1,35
  1. ESMALTE RISQUE – 8ml - CORES

2,99
  1. SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS -

0,89
  1. RAÇÃO WHISKAS – SACHE – 85gr

1,69
  1. RAÇÃO PEDIGREE – SACHE -100gr

1,99

 

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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