Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

PRODUTOS R$ PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 7,49 PALETA SUINA C/PELE – kg 7,29 PONTA DE COSTELA BOVINA - kg 15,99 COXAO DURO OU PATINHO BOVINO – kg 15,49 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg 12,99 COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINA – kg 8,49 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49 PANCETA SUINA – C/PELE – Kg 8,95 BISTECA SUINA C/PELE - kg 7,69 FRALDINHA BOVINA – kg 9,75 LINGUIÇA TOSCANA ESTRELA – kg 9,49 SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg 3,99 PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg 10,99 APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg 5,49 ACHOCOLATADO TODDYNHO – 200ml 1,65 REQUEIJÃO NESTLÉ TRADICIONAL – 200gr 4,49 MARGARINA DELICIA – 500gr – c/sal 4,38 ARROZ DALLAS – TIPO 01 - 5kg 8,99 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 2,89 FEIJÃO SUPER REDE - TIPO 01 – 1kg (NA COMPRA DO FARDO C/30 A UNIDADE SAI POR – R$ 2,85) 2,89 AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg( NA COMPRA DO FARDO C/10 A UNIDADE SAI POR R$ 3,1) 3,15 FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA – 1kg (NA COMPRA DO FARDO C/10 A UNIDADE SAI POR – R$ 1,85) 1,89 CAFÉ AROMA PREMIUM – 500gr – EXTRA FORTE E SUPREMO 7,75 CAFÉ AROMA PREMIUM – 250gr – EXTRA FORTE E SUPREMO 3,89 CHÁ MATE LEÃO – 250gr 5,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO - 1lt 2,99 LEITE INTEGRAL TIROL – 1lt 2,79

FAROFA PRONTA PONZAN TRADICIONAL – 500gr 3,79 NISSIN CUP NOODLES – 64gr 3,15 MAIONESE HELLMANNS - 500gr 5,49 ACHOCOLATADO ZAELI ENERGIA – 400gr 3,79 BISCOITO RECHEADO BAUDUCCO GULOSOS – 140gr - SABORES 1,59 MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL – 340gr – SACHE 1,25 MISTURA P/BOLO DALLAS – 400gr - SABORES 2,25 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr 2,49 ERVA MATE CAMPANARIO – 500gr- SABORES 6,49 ERVA MATE BARÃO - 500gr 3,19 CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml 1,59 CERVEJA SKOL – 350ml - CAIXA PROMOCIONAL C/18UN 34,02 CERVEJA CRYSTAL – 269ml 1,39 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,45 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg (NA COMPRA DA CAIXA C/20UN A UNIDADE SAI POR – R$ 5,79) 5,99 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts –Fragancias 5,89 DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml- Fragancias 1,35 SABÃO EM BARRA YPÊ NEUTRO – C/05un 5,79 ÁGUA SANITÁRIA DA ILHA – 1lt 1,69 SABAO EM PO BRILHANTE SACHE - LEVE 1KG PG 900GR (NA COMPRA DO FARDO C/16UN A UNIDADE SAI POR – R$ 4,59) 4,79 LIMPADOR PERFUMADO CASA FLOR – 1lt 4,99 MULTI USO UAU – 500ml – Fragancias 2,75 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – FOLHA DUPLA – Lv12Pg11 11,49 DESODORANTE ROLLON REXONA - 50ml - FRAGANCIAS 6,49 CREME DENTAL CLOSE UP PROTEÇÃO BIOATIVA – 90gr 1,35 ESMALTE RISQUE – 8ml - CORES 2,99 SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS - 0,89 RAÇÃO WHISKAS – SACHE – 85gr 1,69 RAÇÃO PEDIGREE – SACHE -100gr 1,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503