Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,29 BETERRABA – KG 2,25 CEBOLA COMUM - KG 2,69 CENOURA - KG 1,38 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,75 MELANCIA - KG 0,97 BATATA COMUM - KG 1,49 BATATA DOCE - KG 1,95 TOMATE SALADA - KG 1,68 REPOLHO VERDE - KG 1,78 BANANA NANICA - KG 1,15 ALFACE HIDROPONICO 1,89 PIMENTÃO VERDE 2,49 ABACAXI PÉROLA 2,95 EXPLOSÃO DO DIA LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT 3,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO 1LT 3,89 LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO 1LT 3,89



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503