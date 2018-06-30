Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
1. AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,25
2. FEIJAO BRILHANTE - TIPO 1 - 1kg 1,69
3. CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr – TRADICIONAL 8,29
4. FAROFA DE MANDIOCA ZAELI – 500gr – SABORES 4,19
5. MILHO PARA PIPOCA PONZAN – 500gr 1,95
6. MOLHO SHOYO PONZAN - 500ml 4,69
7. CHA MATE CAMPANARIO TRADICIONAL - 200gr 3,29
8. MACARRÃO INSTANTANEO NISSIN LAMEN – 85gr – SABORES 1,15
9. MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL – 340gr 1,19
10. MILHO VERDE STELLA DOURO – 300gr 1,15
11. REFRESCO EM PO TANG – 25gr - SABORES 0,79
12. CERVEJA BRAHMA - 269ml 1,75
13. CERVEJA CRYSTAL – 269ml 1,39
14. VINHO PORTO MOURO - 750ML - SABORES 8,39
15. DETERGENTE PO BRILHANTE – 1kg – SACHE 5,39
16. DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml – FRAGANCIAS 1,59
17. PALETA SUINA – (C/PELE) – Kg 7,99
18. PERNIL SUINO – (C/PELE) – kg 8,35
19. PANCETA SUINA – (C/PELE) – kg 9,95
20. COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 8,65
21. PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 14,99
22. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49
23. PATINHO BOVINO OU MIOLO DA PALETA BOVINA – kg 14,95
24. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg 15,45
25. COSTELA DESOSSADA OU PONTA DE PEITO JBS BOVINA – kg 14,75
26. FRALDINHA BOVINA – kg 9,49
27. ALCATRA BOVINA – kg 17,99
28. MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg 9,99
29. CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49
SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT
HORT FRUTI R$
1. LARANJA – KG 1,29
2. BETERRABA – KG 1,98
3. CEBOLA COMUM - KG 2,19
4. CENOURA - KG 1,19
5. MAÇÃ NACIONAL - KG 4,75
6. MELANCIA - KG 0,98
7. BATATA COMUM - KG 1,49
8. BATATA DOCE - KG 1,95
TABLOIDE SANTA CLARA
9. TOMATE SALADA - KG 1,49
10. REPOLHO VERDE - KG 1,75
11. BANANA NANICA - KG 1,15
12. ALFACE HIDROPONIA 1,89
13. PIMENTÃO VERDE 2,39
14. ABACAXI PÉROLA 3,29
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS