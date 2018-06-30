Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

1. AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,25

2. FEIJAO BRILHANTE - TIPO 1 - 1kg 1,69

3. CAFÉ CABOCLO VACUO TORRADO E MOIDO – 500gr – TRADICIONAL 8,29

4. FAROFA DE MANDIOCA ZAELI – 500gr – SABORES 4,19

5. MILHO PARA PIPOCA PONZAN – 500gr 1,95

6. MOLHO SHOYO PONZAN - 500ml 4,69

7. CHA MATE CAMPANARIO TRADICIONAL - 200gr 3,29

8. MACARRÃO INSTANTANEO NISSIN LAMEN – 85gr – SABORES 1,15

9. MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL – 340gr 1,19

10. MILHO VERDE STELLA DOURO – 300gr 1,15

11. REFRESCO EM PO TANG – 25gr - SABORES 0,79

12. CERVEJA BRAHMA - 269ml 1,75

13. CERVEJA CRYSTAL – 269ml 1,39

14. VINHO PORTO MOURO - 750ML - SABORES 8,39

15. DETERGENTE PO BRILHANTE – 1kg – SACHE 5,39

16. DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml – FRAGANCIAS 1,59

17. PALETA SUINA – (C/PELE) – Kg 7,99

18. PERNIL SUINO – (C/PELE) – kg 8,35

19. PANCETA SUINA – (C/PELE) – kg 9,95

20. COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 8,65

21. PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 14,99

22. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49

23. PATINHO BOVINO OU MIOLO DA PALETA BOVINA – kg 14,95

24. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg 15,45

25. COSTELA DESOSSADA OU PONTA DE PEITO JBS BOVINA – kg 14,75

26. FRALDINHA BOVINA – kg 9,49

27. ALCATRA BOVINA – kg 17,99

28. MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg 9,99

29. CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT

HORT FRUTI R$

1. LARANJA – KG 1,29

2. BETERRABA – KG 1,98

3. CEBOLA COMUM - KG 2,19

4. CENOURA - KG 1,19

5. MAÇÃ NACIONAL - KG 4,75

6. MELANCIA - KG 0,98

7. BATATA COMUM - KG 1,49

8. BATATA DOCE - KG 1,95

TABLOIDE SANTA CLARA

9. TOMATE SALADA - KG 1,49

10. REPOLHO VERDE - KG 1,75

11. BANANA NANICA - KG 1,15

12. ALFACE HIDROPONIA 1,89

13. PIMENTÃO VERDE 2,39

14. ABACAXI PÉROLA 3,29

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503