Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

ARROZ GUACIRA –TIPO 01 – 5kg 9,99 FEIJÃO ELITE – TIPO 01 – 1kg 2,49 AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,25 CAFE BRASIL LONG LIFE – 500gr 6,99 BISCOITO RECHEADO PLUGADOS ADRIA – 130gr – SABORES 1,39 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 3,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 3,89 MOLHO DE TOMATE DONANA – TRADICIONAL E MANJERICÃO – 340gr 0,95 MILHO VERDE SÓ FRUTA – 200gr - 1,09 CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO – 269ml 1,59 CERVEJA SKOL – 350ml CAIXA PROMOCIONAL C/18un 34,02 ENERGETICO RED BULL - 250ml 5,99 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,49 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – (CARTUCHO) FRAGANCIAS 5,25 SANONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS 0,89 RAÇÃO STREET DOG - 7KG 19,49 COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 8,99 COSTELA DESOSSADA OU CUPIM BOVINO – kg 14,39 PALETA BOVINA – kg 11,99 PONTA DE PEITO BOVINA – kg 13,99 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 14,99 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49 PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,09 COXÃO DURO BOVINO – kg 15,59 FRALDINHA OU AGULHA BOVINA – kg 9,99 ALCATRA BOVINA – kg 17,75 BISTECA SUINA E PERNIL SUIÍNO – (C/PELE) – Kg 7,95 PANCETA SUINA – (C/PELE) – kg 8,95 MUSCULO BOVINO – kg 9,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49 ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt (SEM GARRAFÃO) 6,99 ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt (COM GARRAFÃO) 20,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503