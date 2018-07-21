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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/07/2018 às 08:41

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS

R$
  1. PANCETA SUINA C/PELE – kg

8,49
  1. PERNIL SUÍNO C/PELE – kg

7,49
  1. PALETA SUINA C/PELE – kg

6,99
  1. BISTECA SUINA C/PELE –kg

7,99
  1. MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO - kg

14,99
  1. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG - kg

13,99
  1. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg

8,85
  1. FRALDINHA BOVINA - kg

9,95
  1. PONTA DE COSTELA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA - kg

14,95
  1. COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO - kg

17,49
  1. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA  BOVINO - kg

15,49
  1. CARNE MOIDA BOVINA - kg

9,49
  1. CAPA DO CONTRA FILÉ JBS OU CUPIM BOVINO - kg

14,49
  1. AGULHA OU MUSCULO BOVINO – kg

9,99
  1. LINGUICA CHURRASCO AURORA – kg

10,99
  1. LINGUICA MISTA BELLO – kg

8,49
  1. MASSA FRESCA DISCO PASTEL D OURO - 400G

3,49

  1. APRESUNTADO LANCHE PEPERI – kg(PEÇA INTEIRA)

8,49
  1. LINGUIÇA CALABRESA NOBRE –Kg

13,95
  1. MUSSARELA PIRACANJUBA – kg - FATIADA

32,99
  1. MUSSARELA PIRACANJUBA – kg – PEÇA INTEIRA

29,99
  1. MARGARINA DELICIA – 500gr – c/sal

4,35
  1. ARROZ DALLAS – TIPO 01 - 5kg

9,95
  1. ARROZ TIO JOAO T1-  5kg

15,85
  1. ARROZ GUACIRA - TIPO 01-  5kg

10,49
  1. FEIJAO CARIOCA ELITE - 1kg

2,49
  1. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg

3,25
  1. FARINHA DE TRIGO DALLAS  – 1kg 

2,39
  1. CAFÉ BRASIL LONG LIFE – 500gr

6,99
  1. CAFÉ CABOCLO – 500gr – TRADICIONAL

7,99
  1. MACARRAO DALLAS NINHO SEMOLA  - 500G

2,49
  1. MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL – 340gr

1,25
  1. MILHO VERDE STELLA DORO – 200gr

1,15
  1. REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L

4,99
  1. CHA MATE CAMPANARIO – 200gr

3,29
  1. ACHOCOLATADO TODDY – 700gr

8,99
  1. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt

4,09
  1. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt

3,89
  1. ERVA MATE CAMPANÁRIO – 500gr - SABORES

6,49
  1. REFRESCO EM PO TANG -  25gr - SABORES

0,79
  1. REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts

2,69
  1. SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA – 1,5lts

10,49
  1. CERVEJA CRYSTAL - 350ml (NA COMPRA DE 2cx VOCÊ GANHA 01 COPO PERSONALIZADO)

1,59
  1. CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO – 269ml

1,59
  1. ENERGETICO RED BULL -  250ml

5,49
  1. VINHO CAMPO LARGO – 750ml – TINTO SUAVE

9,79
  1. VINHO PORTO MOURO – 750ml -  sabores

8,25
  1. ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt – (COM GARRAFÃO )

20,49
  1. ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt – (SEM GARRAFÃO )

6,99
  1. RAÇÃO PARA CÃES PEDIGREE -  1kg

12,59
  1. SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg

6,99
  1. AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts - FRAGANCIAS

5,99
  1. DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml - FRAGANCIAS

1,65
  1. AGUA SANITARIA Q.BOA  – 1lt

2,79
  1. PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COTTON - Lv12 Pg11

11,89
  1. SHAMPOO CLEAR – 200ml – FRAGANCIAS

10,99
  1. TINTURA COR E TON – (EXCETO CORES VERMELHAS)

8,89
  1. CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS – 180gr

2,99
  1. SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS

0,89
  1. FRALDA DESCARTAVEL BABY ROGER – (P-26/M-20/G-56/EG-48)

9,25

 

 

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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