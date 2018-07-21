Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ PANCETA SUINA C/PELE – kg 8,49 PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 7,49 PALETA SUINA C/PELE – kg 6,99 BISTECA SUINA C/PELE –kg 7,99 MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO - kg 14,99 PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG - kg 13,99 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg 8,85 FRALDINHA BOVINA - kg 9,95 PONTA DE COSTELA OU COSTELA DESOSSADA BOVINA - kg 14,95 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO - kg 17,49 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg 15,49 CARNE MOIDA BOVINA - kg 9,49 CAPA DO CONTRA FILÉ JBS OU CUPIM BOVINO - kg 14,49 AGULHA OU MUSCULO BOVINO – kg 9,99 LINGUICA CHURRASCO AURORA – kg 10,99 LINGUICA MISTA BELLO – kg 8,49 MASSA FRESCA DISCO PASTEL D OURO - 400G 3,49 APRESUNTADO LANCHE PEPERI – kg(PEÇA INTEIRA) 8,49 LINGUIÇA CALABRESA NOBRE –Kg 13,95 MUSSARELA PIRACANJUBA – kg - FATIADA 32,99 MUSSARELA PIRACANJUBA – kg – PEÇA INTEIRA 29,99 MARGARINA DELICIA – 500gr – c/sal 4,35 ARROZ DALLAS – TIPO 01 - 5kg 9,95 ARROZ TIO JOAO T1- 5kg 15,85 ARROZ GUACIRA - TIPO 01- 5kg 10,49 FEIJAO CARIOCA ELITE - 1kg 2,49 AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,25 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg 2,39 CAFÉ BRASIL LONG LIFE – 500gr 6,99 CAFÉ CABOCLO – 500gr – TRADICIONAL 7,99 MACARRAO DALLAS NINHO SEMOLA - 500G 2,49 MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL – 340gr 1,25 MILHO VERDE STELLA DORO – 200gr 1,15 REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L 4,99 CHA MATE CAMPANARIO – 200gr 3,29 ACHOCOLATADO TODDY – 700gr 8,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 4,09 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt 3,89 ERVA MATE CAMPANÁRIO – 500gr - SABORES 6,49 REFRESCO EM PO TANG - 25gr - SABORES 0,79 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts 2,69 SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA – 1,5lts 10,49 CERVEJA CRYSTAL - 350ml (NA COMPRA DE 2cx VOCÊ GANHA 01 COPO PERSONALIZADO) 1,59 CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO – 269ml 1,59 ENERGETICO RED BULL - 250ml 5,49 VINHO CAMPO LARGO – 750ml – TINTO SUAVE 9,79 VINHO PORTO MOURO – 750ml - sabores 8,25 ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt – (COM GARRAFÃO ) 20,49 ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt – (SEM GARRAFÃO ) 6,99 RAÇÃO PARA CÃES PEDIGREE - 1kg 12,59 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg 6,99 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts - FRAGANCIAS 5,99 DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml - FRAGANCIAS 1,65 AGUA SANITARIA Q.BOA – 1lt 2,79 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COTTON - Lv12 Pg11 11,89 SHAMPOO CLEAR – 200ml – FRAGANCIAS 10,99 TINTURA COR E TON – (EXCETO CORES VERMELHAS) 8,89 CREME DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS – 180gr 2,99 SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS 0,89 FRALDA DESCARTAVEL BABY ROGER – (P-26/M-20/G-56/EG-48) 9,25

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503