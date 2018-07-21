Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
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PRODUTOS
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R$
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8,49
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7,49
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6,99
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7,99
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14,99
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13,99
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8,85
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9,95
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17,49
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8,49
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3,49
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8,49
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13,95
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32,99
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29,99
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4,35
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9,95
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15,85
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10,49
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2,39
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1,25
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1,15
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8,25
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11,89
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10,99
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2,99
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0,89
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9,25
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
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Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS