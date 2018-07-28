Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

ARROZ DALLAS – TIPO 01 – 5kg 9,95 MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA – 500gr 2,49 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 3,09 CAFE BRASIL LONG LIFE – 500gr 6,99 EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr(lata) 3,59 MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL – 340gr 1,25 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 4,09 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 3,89 CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr 2,39 BOMBOM GAROTO – 300gr 8,15 ENERGETICO RED BULL – 250ml 5,49 CERVEJA CRYSTAL - 350ml(NA COMPRA DE UMA CAIXA GANHE UM COPO PERSONALIZADO) 1,59 CERVEJA ITAIPAVA PILSEN - 269ML 1,49 REFRIGERANTE COCA COLA - 2lt s 5,39 CERVEJA DEVASSA - 269ml 1,89 ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt (SEM GARRAFÃO) 6,99 ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt (COM GARRAFÃO) 20,49 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – (CARTUCHO) 5,35 ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt 2,55 SABONETE PROTEX – 85gr- FRAGANCIAS 1,85 PANCETA SUINA ESTRELA- (C/PELE) - kg 8,49 PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,49 PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 6,99 BISTECA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg 7,99 COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 8,95 COSTELA DESOSSADA OU PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 14,95 COXA E SOBRECOXA OURO/BELLO – kg 5,15 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg 17,49 FRALDINHA BOVINA – kg 9,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,79 LINGUIÇA MISTA BELLO – kg 8,49 MUSCULO BOVINO - kg 9,95 AGULHA BOVINA - kg 9,99 APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg – Peça ou Pedaço 5,59 PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg– Peça ou Pedaço 10,79 PONTA DE PEITO BOVINA NATURAFRIG – kg 13,99 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 15,49 PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,25 ALCATRA BOVINA – kg 17,75 HORT FRUTI R$ MELANCIA -KG 0,99 TOMATE SALADA - KG 1,59 CENOURA - KG 1,49 PIMENTÃO VERDE - KG 2,75 REPOLHO VERDE - KG 0,99 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,98 CEBOLA COMUM - KG 1,59 BANANA NANICA - KG 1,98 LARANJA - KG 1,59 BANANA MAÇÃ - KG 2,79 COUVE 1,49 BETERRABA - KG 1,69 BATATA COMUM - KG 1,09 BATATA DOCE - KG 2,35 ALFACE HIDROPONIA- UNIDADE 1,49 MANDIOCA COM CASCA - KG 1,59 PEPINO COMUM - KG 1,98 CHUCHU - KG 1,75 BERINJELA - KG 2,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503