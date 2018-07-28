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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Luiz Guido Junior

Publicado em 28/07/2018 às 08:15

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

  • ARROZ DALLAS – TIPO 01 – 5kg

9,95
  • MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA – 500gr

2,49
  • ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml

3,09
  • CAFE BRASIL LONG LIFE – 500gr

6,99
  • EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr(lata)

3,59
  • MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADICIONAL – 340gr

1,25
  • LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt

4,09
  • LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt

3,89
  • CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200gr

2,39
  • BOMBOM GAROTO – 300gr

8,15
  • ENERGETICO RED BULL – 250ml

5,49
  • CERVEJA CRYSTAL - 350ml(NA COMPRA DE UMA CAIXA GANHE UM COPO PERSONALIZADO)

1,59
  • CERVEJA ITAIPAVA PILSEN - 269ML

1,49
  • REFRIGERANTE COCA COLA - 2lts

5,39
  • CERVEJA DEVASSA -  269ml

1,89
  • ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt (SEM GARRAFÃO)

6,99
  • ÁGUA MINERAL PIRACEMA – 20lt (COM GARRAFÃO)

20,49
  • SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – (CARTUCHO)

5,35
  • ÁGUA SANITÁRIA Q.BOA – 1lt

2,55
  • SABONETE PROTEX – 85gr- FRAGANCIAS

1,85
  • PANCETA SUINA ESTRELA- (C/PELE) - kg

8,49
  • PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg

7,49
  • PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg

6,99
  • BISTECA SUINA ESTRELA  – (C/PELE) – kg

7,99
  • COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg

8,95
  • COSTELA DESOSSADA OU PONTA DE COSTELA BOVINA – kg

14,95
  • COXA E SOBRECOXA OURO/BELLO – kg

5,15
  • COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg

17,49
  • FRALDINHA  BOVINA – kg

9,99
  • CARNE MOIDA BOVINA – kg

9,79
  • LINGUIÇA MISTA BELLO – kg

8,49
  • MUSCULO BOVINO  - kg

9,95
  •  AGULHA BOVINA - kg 

9,99
  • APRESUNTADO LANCHE  ESTRELA – kg – Peça ou Pedaço

5,59
  • PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg– Peça ou Pedaço

10,79
  • PONTA DE PEITO BOVINA NATURAFRIG – kg

13,99
  • COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg

15,49
  • PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO  – kg

15,25
  • ALCATRA BOVINA – kg

17,75

HORT FRUTI

R$

 
  1. MELANCIA -KG

0,99

 
  1. TOMATE SALADA - KG

1,59

 
  1. CENOURA - KG

1,49

 
  1. PIMENTÃO VERDE - KG

2,75

 
  1. REPOLHO VERDE - KG

0,99

 
  1. MAÇÃ NACIONAL - KG

4,98

 
  1. CEBOLA COMUM - KG

1,59

 
  1. BANANA NANICA - KG

1,98

 
  1.  LARANJA - KG

1,59

 
  1. BANANA MAÇÃ - KG

2,79

 
  1. COUVE

1,49

 
  1. BETERRABA - KG

1,69

 
  1. BATATA COMUM - KG

1,09

 
  1. BATATA DOCE - KG

2,35

 
  1. ALFACE HIDROPONIA- UNIDADE

1,49

 
  1. MANDIOCA COM CASCA - KG

1,59

 
  1. PEPINO COMUM - KG

1,98

 
  1. CHUCHU - KG

1,75

 
  1. BERINJELA - KG

2,49

 

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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