Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 1,98 BATATA COMUM - kg 1,19 REPOLHO VERDE - kg 0,95 CEBOLA COMUM - kg 1,09 ABACAXI HAVAÍ – UNIDADE 2,99 MAÇÃ NACIONAL - kg 3,89 CENOURA - kg 1,98 PIMENTÃO VERDE - kg 3,89 BETERRABA – kg 1,98 BATATA DOCE - kg 2,89 BANANA NANICA - kg 2,09 LARANJA - kg 1,79 MAMÃO FORMOSA – kg 2,29 ALFACE HIDROPONICO – Unidade 1,49 COUVE COMUM – Maço 1,49 CHEIRO VERDE – Maço 1,29

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------

Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503