Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXP LOSÃO HORT FRUT

HORT FRUTI

1. TOMATE SALADA - kg R$ 4,29

2. BATATA COMUM - kg R$ 1,39

3. REPOLHO VERDE - kg R$ 0,89

4. CEBOLA COMUM - kg R$ 1,09

5. ABACAXI PÉROLA – UNIDADE R$ 2,99

6. BETERRABA – kg R$ 1,65

7. LARANJA - kg R$ 1,65

8. MELÃO ESPANHOL – kg R$ 2,29

9. MELANCIA – kg R$ 0,89

10. MAÇÃ NACIONAL - KG R$ 3,69

11. MORANGO - BDJ R$ 3,95

12. UVA RED GLOBE – Bdj R$ 3,98

13. UVA CRIMPSON NACIONAL – Bdj R$ 3,98

14. CENOURA – kg R$ 1,98

15. PIMENTÃO VERDE – kg R$ 4,59

16. BATATA DOCE – kg R$ 2,98

17. BANANA NANICA – kg R$ 2,59

18. MAMÃO FORMOSA – kg R$ 2,29

19. MANDIOCA C/CASCA – kg R$ 1,79

20. CHUCHU – kg R$ 1,99



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503