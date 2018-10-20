Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 5,49 BATATA COMUM - kg 1,39 REPOLHO VERDE - kg 0,89 CEBOLA COMUM - kg 1,79 ABACAXI PÉROLA – UNIDADE 3,75 BETERRABA – kg 1,69 LARANJA - kg 1,49 MELANCIA – kg 0,98 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,75 CENOURA – kg 1,69 PIMENTÃO VERDE – kg 4,69 BATATA DOCE – kg 2,49 BANANA NANICA – kg 2,65 MAMÃO FORMOSA – kg 1,79 MANDIOCA C/CASCA – kg 1,79 CHUCHU – kg 1,49 ABÓBORA KABOTIÃ – kg 0,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------

Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503