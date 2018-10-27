Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

HORT FRUTI

1. TOMATE SALADA - kg 4,75

2. BATATA COMUM - kg 1,89

3. REPOLHO VERDE - kg 0,89

4. CEBOLA COMUM - kg 1,98

5. ABACAXI PÉROLA – UNIDADE 3,49

6. BETERRABA – kg 1,69

7. LARANJA - kg 1,49

8. MELANCIA – kg 1,19

9. MAÇÃ NACIONAL - KG 3,79

10. CENOURA – kg 1,69

11. BATATA DOCE – kg 2,19

12. BANANA NANICA – kg 2,65

13. MANDIOCA C/CASCA – kg 1,89

14. CHUCHU – kg 1,75

15. ABÓBORA KABOTIÃ – kg 0,99

16. MAMÃO FORMOSA – kg 1,98

17. PIMENTÃO VERDE – kg 5,49

PRODUTOS

1. PANCETA SUINA C/PELE – kg 10,99

2. PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 8,49

3. PALETA SUINA C/PELE – kg 7,99

4. FILÉ MIGNON SUINO –kg 10,99

5. BISTECA SUÍNA – kg 7,99

6. CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,39

7. MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO - kg 15,49

8. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg 10,49

9. COSTELA DESOSSADA BOVINA - kg 14,99

10. FRALDINHA BOVINA - kg 10,49

11. PONTA DE COSTELA BOVINA - kg 15,49

12. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg 16,49

13. CARNE MOIDA BOVINA - kg 9,99

14. AGULHA OU MUSCULO BOVINO – kg 10,49

15. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg 13,99

16. MANDIOCA CONGELADA DA ROÇA –Pacote - 1kg 3,79

17. LINGUICA TOSCANA ESTRELA – kg 9,99

18. LINGUICA CALABRESA ESTRELA – kg (NA COMPRA DO PACOTE C/2,5kg – O KILO

SAI POR R$ 10,99)11,49

19. PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg - (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) 10,79

20. APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg - (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) 5,49

21. MUSSARELA CAMBY – kg – (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) 23,65

22. LEITE FERMENTADO NESTLE CHAMYTO – 75gr –(NA COMPRA DA EMBALAGEM C/06A UNIDADE SAI POR R$ 0,75)0,79

23. IOGURTE NESTLE -1,250lt 7,99

24. ARROZ DALLAS -TIPO 1 - 5kg 10,99

25. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg 2,25

26. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 910ml(NA COMPRA DA CX C/20un A UNIDADE SAI POR – R$ 2,89)2,99

27. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,49

28. MACARRÃO LAMEN DALLAS – 80gr - Sabores 0,79

29. MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA -500gr 2,49

30. CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr – TRADICIONAL OU EXTRA FORTE 8,29

31. LEITE CONDENSADO NENE - 395gr 3,39

32. MAIONESE HELLMANNS – 500gr - pote 5,49

33. MOLHO DE TOMATE DONANA – 340gr - Sache 0,89

34. KETCHUP DONANA – 180gr - sache 0,89

35. MOSTARDA DONANA – 180gr – sache 0,89

36. MILHO VERDE QUERO – 200gr – (lata) 1,15

37. MACARRÃO DALLAS SANTA FELICIDADE – 500gr (ESPAGUETE/PARAFUSO/PADRE NOSSO)1,89

38. VINAGRE CASTELO VINHO BRANCO OU ARROZ – 750ml 2,39

39. MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – SABORES 2,29

40. BISCOITO MARILAN CREAN CRACKER ESPECIAL – 400gr 3,49

41. ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 5,49

42. LEITE INTEGRAL MANÁ – 1lt 3,25

43. REFRESCO EM PÓ MID – 25gr – SABORES 0,79

44. ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr 2,19

45. REFRIGERANTE COCA COLA – 2lts 5,49

46. CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un 41,22

47. CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml 1,69

48. CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml 1,49

49. RODO OU VASSOURAS ADRIANO – Un 4,99

50. AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS 6,29

51. SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg 6,99

52. SABAO EM PÓ BRILHANTE – 1kg 5,99

53. PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP – Lv12Pg11 11,59

54. CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE -70gr - 1,15

55. FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS – TAM.–M-20/ G -18UN/XG-18 16,19

56. ABSORVENTE SYM SUAVE OU SECA - C/ABAS - Lv8Pg7 1,75

57. TINTURA COR&TON – (EXCETO CORES VERMELHAS) 8,99

58. CONDICIONADOR ELSEVE – 200ml - FRAGANCIAS 8,79

59. SHAMPOO ELSEVE – 200ml – FRAGANCIAS 6,99

60. SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS 0,89

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503