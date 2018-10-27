Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas ofertas!
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
HORT FRUTI
1. TOMATE SALADA - kg 4,75
2. BATATA COMUM - kg 1,89
3. REPOLHO VERDE - kg 0,89
4. CEBOLA COMUM - kg 1,98
5. ABACAXI PÉROLA – UNIDADE 3,49
6. BETERRABA – kg 1,69
7. LARANJA - kg 1,49
8. MELANCIA – kg 1,19
9. MAÇÃ NACIONAL - KG 3,79
10. CENOURA – kg 1,69
11. BATATA DOCE – kg 2,19
12. BANANA NANICA – kg 2,65
13. MANDIOCA C/CASCA – kg 1,89
14. CHUCHU – kg 1,75
15. ABÓBORA KABOTIÃ – kg 0,99
16. MAMÃO FORMOSA – kg 1,98
17. PIMENTÃO VERDE – kg 5,49
PRODUTOS
1. PANCETA SUINA C/PELE – kg 10,99
2. PERNIL SUÍNO C/PELE – kg 8,49
3. PALETA SUINA C/PELE – kg 7,99
4. FILÉ MIGNON SUINO –kg 10,99
5. BISTECA SUÍNA – kg 7,99
6. CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO – kg 17,39
7. MIOLO DA PALETA OU PATINHO BOVINO - kg 15,49
8. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg 10,49
9. COSTELA DESOSSADA BOVINA - kg 14,99
10. FRALDINHA BOVINA - kg 10,49
11. PONTA DE COSTELA BOVINA - kg 15,49
12. COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg 16,49
13. CARNE MOIDA BOVINA - kg 9,99
14. AGULHA OU MUSCULO BOVINO – kg 10,49
15. PONTA DE PEITO BOVINO NATURAFRIG – kg 13,99
16. MANDIOCA CONGELADA DA ROÇA –Pacote - 1kg 3,79
17. LINGUICA TOSCANA ESTRELA – kg 9,99
18. LINGUICA CALABRESA ESTRELA – kg (NA COMPRA DO PACOTE C/2,5kg – O KILO
SAI POR R$ 10,99)11,49
19. PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg - (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) 10,79
20. APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – kg - (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) 5,49
21. MUSSARELA CAMBY – kg – (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) 23,65
22. LEITE FERMENTADO NESTLE CHAMYTO – 75gr –(NA COMPRA DA EMBALAGEM C/06A UNIDADE SAI POR R$ 0,75)0,79
23. IOGURTE NESTLE -1,250lt 7,99
24. ARROZ DALLAS -TIPO 1 - 5kg 10,99
25. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg 2,25
26. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 910ml(NA COMPRA DA CX C/20un A UNIDADE SAI POR – R$ 2,89)2,99
27. AÇUCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,49
28. MACARRÃO LAMEN DALLAS – 80gr - Sabores 0,79
29. MACARRÃO DALLAS NINHO SEMOLA -500gr 2,49
30. CAFÉ 3CORAÇÕES – 500gr – TRADICIONAL OU EXTRA FORTE 8,29
31. LEITE CONDENSADO NENE - 395gr 3,39
32. MAIONESE HELLMANNS – 500gr - pote 5,49
33. MOLHO DE TOMATE DONANA – 340gr - Sache 0,89
34. KETCHUP DONANA – 180gr - sache 0,89
35. MOSTARDA DONANA – 180gr – sache 0,89
36. MILHO VERDE QUERO – 200gr – (lata) 1,15
37. MACARRÃO DALLAS SANTA FELICIDADE – 500gr (ESPAGUETE/PARAFUSO/PADRE NOSSO)1,89
38. VINAGRE CASTELO VINHO BRANCO OU ARROZ – 750ml 2,39
39. MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – SABORES 2,29
40. BISCOITO MARILAN CREAN CRACKER ESPECIAL – 400gr 3,49
41. ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 5,49
42. LEITE INTEGRAL MANÁ – 1lt 3,25
43. REFRESCO EM PÓ MID – 25gr – SABORES 0,79
44. ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL – 500gr 2,19
45. REFRIGERANTE COCA COLA – 2lts 5,49
46. CERVEJA SKOL LATA 350ml – CAIXA PROMOCIONAL C/18un 41,22
47. CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml 1,69
48. CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml 1,49
49. RODO OU VASSOURAS ADRIANO – Un 4,99
50. AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS 6,29
51. SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg 6,99
52. SABAO EM PÓ BRILHANTE – 1kg 5,99
53. PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PERSONAL VIP – Lv12Pg11 11,59
54. CREME DENTAL CLOSEUP TRIPLE -70gr - 1,15
55. FRALDA DESCARTAVEL PAMPERS – TAM.–M-20/ G -18UN/XG-18 16,19
56. ABSORVENTE SYM SUAVE OU SECA - C/ABAS - Lv8Pg7 1,75
57. TINTURA COR&TON – (EXCETO CORES VERMELHAS) 8,99
58. CONDICIONADOR ELSEVE – 200ml - FRAGANCIAS 8,79
59. SHAMPOO ELSEVE – 200ml – FRAGANCIAS 6,99
60. SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS 0,89
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS