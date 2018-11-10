Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

LINGUIÇA MISTA BELLO OU CARNE MOIDA – kg 9,99 PATINHO OU COXÃO DURO BOVINO – kg 16,49 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO –kg 17,79 CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO – 269ml 1,49 CERVEJA NOVA SCHIN - 350ml 1,69 CERVEJA SKOL – 350ml Caixa Promocional c/18un(A UNIDADE SAI POR 2,29) 41,22 REFRIGERANTE COCA COLA – 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06 A UNIDADE SAI POR 4,99) 5,19 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts (NA COMPRA DO FARDO C/06 A UNIDADE SAI POR 2,40) 2,49 REFRESCO EM PO BRASSUK – 300gr – Sabores 4,69 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL - 500gr(NA COMPRA DO FARDO C/30UNIDADES – A UNIDADE SAI POR – R$ 1,80) 1,99 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml(NA COMPRA DA CX C/20UNIDADES = A UNIDADE SAI POR = R$ 2,95) 2,99 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg(NA COMPRA DO FARDO C/10UNIDADES A UNIDADE SAI POR = R$ 2,10) 2,15 LEITE INTEGRAL MANÁ – 1lt 2,99 AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,45 FAROFA PRONTA TRADICIONAL PONZAN -500gr 3,99 DETERGENTE LIQUIDO MINUANO – 500ml – FRAGANCIAS(NA COMPRA DA CX C/24UN - A UNIDADE SAI POR = 1,40) 1,45 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS 5,99 SABAO EM PO OMO MULTI AÇÃO - 1kg 6,59 SABONETE PALMOLIVE – 150gr – FRAGANCIAS 1,99 RODO OU VASSOURAS ADRIANO – Unidade 4,99 PALETA SUÍNA – kg 6,99 PERNIL SUINO –kg 7,49 COSTELA SUÍNA OU CUPIM BOVINO –kg 14,99 PALETA BOVINA C/OSSO –kg 9,99 MIOLO DA PALETA BOVINO – kg 15,29 PALETA BOVINA – kg 11,99 PEIXINHO BOVINO – kg 14,69 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg 15,99 AGULHA OU MUSCULO BOVINA –kg 10,49 PONTA DE PEITO BOVINA – kg 13,49 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA – kg 10,19 SURTUM BOVINO – kg 15,49 ALCATRA BOVINA – kg 18,49

HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 4,59 BATATA COMUM - kg 2,49 REPOLHO VERDE - kg 1,19 CEBOLA COMUM - kg 1,99 ABACAXI HAWAI – UNIDADE 3,98 BETERRABA – kg 1,85 LARANJA - kg 1,49 MELANCIA – kg 1,19 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,79 CENOURA – kg 1,75 BATATA DOCE – kg 2,49 BANANA NANICA – kg 2,65 MANDIOCA C/CASCA – kg 1,95 MAMÃO FORMOSA – kg 1,87 PIMENTÃO VERDE – kg 5,49 PEPINO COMUM – kg 2,39 MORANGO - BDJ 3,89

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503