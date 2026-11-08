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ESPORTE E SOLIDARIEDADE

Corrida do SAMU reúne participantes em comemoração aos 14 anos em Aquidauana

Antes da largada, o coordenador do SAMU em Aquidauana, Heverton Bastos Bandeira, fez um pronunciamento e agradeceu a participação da população, as doações realizadas pelos participantes e o apoio de todos que contribuíram para a realização do evento

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/11/2026 às 05:34

Atualizado em 08/11/2026 às 05:38

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Corrida SAMU

A tarde de sábado (7) foi marcada por esporte, integração e solidariedade em Aquidauana. A cidade recebeu a primeira Corrida do SAMU 192, evento realizado em comemoração aos 14 anos de implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência no município.

A iniciativa reuniu moradores, atletas e grupos de corrida, que aproveitaram a programação para praticar atividade física, confraternizar e participar de um momento especial em homenagem à trajetória do serviço de urgência e emergência na cidade.

A programação contou com duas modalidades: corrida de 5 quilômetros, com largada às 17h30, e caminhada de 3 quilômetros, iniciada às 17h40. A concentração e a largada aconteceram na Base do SAMU.

Antes da largada, o coordenador do SAMU em Aquidauana, Heverton Bastos Bandeira, fez um pronunciamento e agradeceu a participação da população, as doações realizadas pelos participantes e o apoio de todos que contribuíram para a realização do evento.

Coordenador do SAMU (à Direita), Prefeito de Aquidauana e participantes

A primeira edição da corrida também contou com o apoio das secretarias municipais e do Departamento Municipal de Trânsito, que colaboraram para a organização e o desenvolvimento da atividade.

Além de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, o evento teve como objetivo celebrar os 14 anos de atuação do SAMU 192 em Aquidauana, valorizando o trabalho dos profissionais que diariamente estão preparados para atender a população em situações de urgência e emergência.

A realização da primeira corrida marcou a comemoração do aniversário do serviço com participação popular, união e espírito de solidariedade.

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