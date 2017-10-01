Homem é preso com droga pela PM após bater na ex-mulher e no amigo dela

A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo, em Aquidauana, um rapaz de 22 anos por lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, e posse de drogas para consumo pessoal. O autor agrediu a ex-mulher e o amigo dela com socos dentro de um bar localizado no Bairro Alto.



Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mulher, que tem 19 anos, conta que estava com amigos no estabelecimento, quando o agressor a puxou pelo braço levando-a para o canto, oportunidade em que passou a ofendê-la e a ameçá-la. Pouco depois a soltou e ela voltou para perto dos amigos.



Em seguida, a jovem relata apenas que levou um golpe no rosto e, antes que pudesse entender o que havia acontecido, viu seu amigo, com quem está se relacionando, também sendo agredido. O segurança do local precisou fazer uso de força moderada para conter o agressor até à chegada da PM. Durante revista os policiais encontraram duas porções de maconha com o autor.