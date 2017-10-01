Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 23:46

Buscar

Últimas notícias
X

Violência

Homem é preso com droga pela PM após bater na ex-mulher e no amigo dela

Caso aconteceu nesta madrugada em um bar de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 01/10/2017 às 07:53

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo, em Aquidauana, um rapaz de 22 anos por lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, e posse de drogas para consumo pessoal. O autor agrediu a ex-mulher e o amigo dela com socos dentro de um bar localizado no Bairro Alto.


Conforme registrado no boletim de ocorrência, a mulher, que tem 19 anos, conta que estava com amigos no estabelecimento, quando o agressor a puxou pelo braço levando-a para o canto, oportunidade em que passou a ofendê-la e a ameçá-la. Pouco depois a soltou e ela voltou para perto dos amigos.


Em seguida, a jovem relata apenas que levou um golpe no rosto e, antes que pudesse entender o que havia acontecido, viu seu amigo, com quem está se relacionando, também sendo agredido. O segurança do local precisou fazer uso de força moderada para conter o agressor até à chegada da PM. Durante revista os policiais encontraram duas porções de maconha com o autor.

Leia Também

• Aluna de Aquidauana fica em 3º lugar nos 5km da 2ª Corrida da Polícia Civil

• Sem CNH, rapaz pega moto emprestada para empinar e o dono acaba na polícia

• Polícia apreende carreta tanque bi-trem com 6,5 toneladas de maconha

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

Atendimento especializado

Aquidauana planeja ampliar ofertas de serviços de reabilitação

Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira

Infraestrutura urbana em Aquidauana

Contrato de R$ 5,4 milhões prevê pavimentação e drenagem no Guanandy

Publicidade

Projeto social

3º Resgatados para Resgatar promove noite de fé e solidariedade em Aquidauana

ÚLTIMAS

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Saúde

Pacientes da Carreta de Oftalmologia devem procurar Regulação em Bonito

Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo