Homem tem celular 'pescado' por ladrão enquanto dorme no Bairro Serraria

Homem de 41 anos morador no Bairro Serraria, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil para denunciar o furto do aparelho de celular, ocorrido nesta madrugada, enquanto dormia. Segundo a vítima, a suspeita é de que o ladrão tenha "pescado" o aparelho pela janela do quarto.



Conforme relatado no boletim de ocorrência, o homem disse que ao acordar, se deu conta de que o aparelho, que estava ao lado da cama, havia desaparecido. Como ninguém teve acesso ao interior do imóvel na ocasião, passou a suspeitar que algum ladrão tenha se aproveitado que a janela não tem um dos vidros para alcançar o telefone e fugir sem ser percebido.