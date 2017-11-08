Corpo encontrado em fazenda é de Naiele, confirma polícia

Caso Neia
Vítima foi encontrada a 27 quilômetros de distância da ponte nova, de onde supostamente teria caído
A Polícia Civil confirmou há pouco que o corpo encontrado no final desta tarde no Rio Aquidauana, na região da Fazenda Anhumas, é de Naiele Farias dos Santos, de 35 anos, desaparecida desde a última segunda-feira, em Aquidauana.
Familiares acompanharam o resgate feito pelo Corpo de Bombeiros. O corpo da auxiliar de enfermagem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para ser submetido a exame necroscópico para atestar as causas da morte.
Um jovem que passava o dia na chácara de amigos avistou o corpo de Naiele a 27 quilômetros de distância da Ponte Nova, e acionou os bombeiros. Conforme noticiado, Naiele foi vista pela última vez na noite de segunda-feira, após desentendimento familiar. Ela saiu de casa, abandonou o carro e, conforme suspeita a polícia, tirou a própria vida se jogando no rio pela ponte nova. O caso é investigado.
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