Nota falecimento de Nelson Vitor

É com pesar que o jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Nelson Vitor, ocorrido ontem, dia 30. Os familiares informam que corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento está previsto para esta quarta-feira (1) ainda sem horário definido.

Suas memórias permanecerão sempre vivas nos amigos e na família.

*Com informações da Pax Universal de Aquidauana