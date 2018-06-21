Prefeitura intensificará limpa fossa para conter resíduos em frente ao Caic

Na manhã desta quinta-feira (21), o jornal O Pantaneiro constatou a situação insalubre na qual se encontra a Rua Veriano Rodrigues, em frente à Escola Caic, em Aquidauana. De acordo com vizinhos no entorno, o mau cheiro e os resíduos orgânicos estão se acumulando no local em decorrência da falta da ligação da rede de esgoto após o asfaltamento realizado anteriormente em todo o bairro.

Diante da circunstância, o secretário de Educação do município, Mauro Luís Batista, reconhece que os resíduos, que eram canalizados para outro lugar, depois da pavimentação, acabaram parando em frente à instituição. “Isso interrompeu a vazão. Estamos aguardando para fazer a ligação e ampliação da rede de esgoto e tratamento”, informou.