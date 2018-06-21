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Aquidauana

Prefeitura intensificará limpa fossa para conter resíduos em frente ao Caic

Secretário de Educação diz que a situação é provisória e aguarda a ampliação da rede de esgoto

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/06/2018 às 11:50

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Na manhã desta quinta-feira (21), o jornal O Pantaneiro constatou a situação insalubre na qual se encontra a Rua Veriano Rodrigues, em frente à Escola Caic, em Aquidauana. De acordo com vizinhos no entorno, o mau cheiro e os resíduos orgânicos estão se acumulando no local em decorrência da falta da ligação da rede de esgoto após o asfaltamento realizado anteriormente em todo o bairro.

Diante da circunstância, o secretário de Educação do município, Mauro Luís Batista,  reconhece que os resíduos, que eram canalizados para outro lugar, depois da pavimentação, acabaram parando em frente à instituição. “Isso interrompeu a vazão. Estamos aguardando para fazer a ligação e ampliação da rede de esgoto e tratamento”, informou.

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Ainda de acordo com Batista, a solução encontrada até o momento foi a licitação com caminhão limpa fossa para prestar a manutenção. “O que pode estar ocorrendo é o fato de não retirar os resíduos em tempo, mas com o comunicado de vizinhos, vamos intensificar o trabalho junto ao diretor da escola e também com a empresa para que possam estar mais atentos na retirada dos materiais”, considerou.

Solução provisória

O secretário afirmou ainda que entende a situação incômoda dos vizinhos e dos estudantes que passam pelo local, mas que essa contrariedade tem tempo para acabar. “É algo provisório, o serviço será feito para evitar que cause transtornos a todos que transitam ali. Conforme a necessidade da comunidade, enviaremos o limpa fossa se preciso todos os dias, quando for solicitado”, concluiu.

*Com informações de Luiz Guido Jr. 

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