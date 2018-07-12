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Canoagem

Percurso Inédito Marca a Quarta Etapa do Estadual de Canoagem 2018

A chegada está prevista para as 10h, no pesqueiro do Ely, no distrito de Camisão

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/07/2018 às 11:27

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A 4ª etapa do campeonato sul-mato-grossense de canoagem terá como um dos destaques o percurso. No dia 22 deste mês, em Aquidauana, a largada será às 9h (de MS), no pesqueiro do Barbosa, no distrito de Piraputanga.

A chegada está prevista para as 10h, no pesqueiro do Ely, no distrito de Camisão. Ambos os pontos ficam na estrada parque de Piraputanga, que fazem parte do município aquidauanense, a 140 km de Campo Grande.

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Na manhã desta quarta-feira (11), o presidente da federação estadual de canoagem, Rafael Girotto, destacou o percurso como uma das atrações para a etapa. “Antigamente já teve competições que passaram por lá, mas foi no final da década de 80, depois nunca mais teve prova nesse projeto”, diz o organizador ao ressaltar o ineditismo do percurso.

Um dos objetivos, além da parte esportiva, é mostrar as belezas do rio Aquidauana. “Apesar de ser bem conhecido, tem lugares que pouca gente conhece... A expectativa para a prova é grande, pois os atletas que já foram lá para treinar e fazer o percurso da prova adoraram, ficaram encantados com a beleza que tem neste trajeto”, comentou Girotto.

Estão abertas inscrições para sete categorias. São esperado pelo menos 50 atletas de todo o Estado para encarar o percurso com jeitão de inédito. Segundo o presidente da federação estadual, a disputa pela liderança do campeonato está aberta, pois a temporada ainda vai chegar á sua metade. A temporada prevê oito etapas no total.

Apoio: Prefeitura Municipal de Aquidauana, Buriti Turismo, Jornal O Pantaneiro, Água Mato, Genipapo Hotel Fazenda, Pesqueiro do Ely, Pesqueiro do Barbosa, Futuro Importados, Lavitan Vitaminas.

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