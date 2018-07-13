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Competição

16º Corrida Rústica acontece neste sábado, na Aldeia Buritizinho

O percurso será de 3km com largada na Igreja Uniedas de Limão Verde

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/07/2018 às 10:26

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Corrida aberta a toda a comunidade, crianças, jovens, adultos e idosos, acontece neste sábado (14) na Aldeia Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. A 16ª edição da Corrida Rústica, em Aquidauana, acontece todos os anos no mês de julho.

Promovida pela Igreja Uniedas da Aldeia Limão Verde, uma equipe vem de Atibaia, interior do Estado de São Paulo, anualmente à aldeia a fim de constribuir com trabalhos voluntário e missionário. Há 25 anos, o grupo realiza os trabalhos sociais junto à comunidade.

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Prova - Todos os participantes ganharão premiação e os três primeiros colocados da corrida receberão troféus. Os demais participantes ganham uma camiseta e um brinde pela participação.

Com percurso de 3 quilômetros, a largada deverá acontecer em frente à Igreja Uniedas de Limão Verde, com uma volta na Aldeia Buritizinho.

Objetivo do evento é o de proporcionar esse momento de lazer para as pessoas da comunidade, além de um incentivo ao esporte e melhoraria da saúde.

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