16º Corrida Rústica acontece neste sábado, na Aldeia Buritizinho

Competição
O percurso será de 3km com largada na Igreja Uniedas de Limão Verde
Corrida aberta a toda a comunidade, crianças, jovens, adultos e idosos, acontece neste sábado (14) na Aldeia Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. A 16ª edição da Corrida Rústica, em Aquidauana, acontece todos os anos no mês de julho.
Promovida pela Igreja Uniedas da Aldeia Limão Verde, uma equipe vem de Atibaia, interior do Estado de São Paulo, anualmente à aldeia a fim de constribuir com trabalhos voluntário e missionário. Há 25 anos, o grupo realiza os trabalhos sociais junto à comunidade.
Prova - Todos os participantes ganharão premiação e os três primeiros colocados da corrida receberão troféus. Os demais participantes ganham uma camiseta e um brinde pela participação.
Com percurso de 3 quilômetros, a largada deverá acontecer em frente à Igreja Uniedas de Limão Verde, com uma volta na Aldeia Buritizinho.
Objetivo do evento é o de proporcionar esse momento de lazer para as pessoas da comunidade, além de um incentivo ao esporte e melhoraria da saúde.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS