16º Corrida Rústica acontece neste sábado, na Aldeia Buritizinho

Corrida aberta a toda a comunidade, crianças, jovens, adultos e idosos, acontece neste sábado (14) na Aldeia Limão Verde, Buritizinho e Córrego Seco. A 16ª edição da Corrida Rústica, em Aquidauana, acontece todos os anos no mês de julho.

Promovida pela Igreja Uniedas da Aldeia Limão Verde, uma equipe vem de Atibaia, interior do Estado de São Paulo, anualmente à aldeia a fim de constribuir com trabalhos voluntário e missionário. Há 25 anos, o grupo realiza os trabalhos sociais junto à comunidade.