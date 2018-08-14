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Aniversário de Aquidauana

Prefeitura anuncia 135 novas ruas asfaltadas em comemoração aos 126 anos da cidade

Durante entrega de uniformes, Odilon Ribeiro avaliou seu governo e diz que organização é destaque

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/08/2018 às 11:54

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Em agenda nesta manhã de terça-feira (14), em comemoração aos 126 anos de Aquidauana que acontece amanhã (15), o prefeito Odilon Ribeiro entregou novos uniformes aos agentes comunitários de saúde, avaliou sua administração, equipe e anunciou asfaltamento em diversos pontos da cidade.

Na avaliação do chefe do Executivo Municipal, o maior efeito de seu governo até o momento não são as obras, mas a organização da máquina pública. “Investimos em novos equipamentos, carros, disponibilizamos o holerite online, e isso tem um valor muito grande para a gestão de quem vier pela frente. Os tempos são outros, tudo mudou e a cobrança é maior. Eu não vou consertar todos os problemas da cidade, mas vou melhorar muito”, assegurou.

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O prefeito ainda acrescentou que busca atender às necessidades dos servidores e da população e cobrou celeridade de sua equipe diante da resolução dos problemas de Aquidauana. “Sabemos que falta dinheiro, há muita burocracia nas questões de licitação de obras, mas estamos prosseguindo e eu confio na minha equipe”, avaliou.

Odilon Ribeiro afirmou que a Caixa Econômica Federal já sinalizou a liberação de recursos para o asfaltamento de 135 ruas da cidade, já que o município está adimplente com as contas federais. “São 135 ruas, com investimento total de 15 milhões de reais. As obras devem começar em dezembro, início de janeiro do ano que vem”, informou.

Novos uniformes

Durante cerimônia de entrega dos novos uniformes dos agentes comunitários de saúde, o prefeito destacou que entende as dificuldades dos servidores e trabalha para suprir as necessidades da classe. “Sou amigo de vocês e quero que me adicionem no grupo para estar em contato constante”.

Sobre os uniformes, o presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura de Aquidauana (Siprecam), Enio Penagio, considerou importante para auxiliar na identificação dos servidores. “Estamos vendo a preocupação do prefeito e secretário de saúde, já que os funcionários entram nas casas, e o uniforme auxilia o trabalho. Caso seja reeleito, a próxima reivindicação será a nova tabela salarial a fim de reparar algumas distorções salariais, como os rendimentos dos vigias, motorias, agentes administrativos, entre outras categorias que merecem atenção”, concluiu.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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