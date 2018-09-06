Campus de Aquidauana abre inscrições para cursos de espanhol e inglês

Com o objetivo de expandir o conhecimento de outros idiomas para toda a comunidade e enriquecer a formação dos acadêmicos participantes do projeto de extensão “Projele: Cursos de Línguas Estrangeiras”, a UFMS abre inscrições para aulas de espanhol e inglês no Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS). As aulas serão divididas em módulos semestrais, com previsão de início para setembro.

As inscrições estão abertas de 04 a 30 de setembro e podem ser realizadas pelo link: https://proenem.ufms.br/?page_id=2264.