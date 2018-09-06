Campus de Aquidauana abre inscrições para cursos de espanhol e inglês

UFMS
As inscrições estão abertas de 04 a 30 de setembro e podem ser realizadas pelo site da instituição
Com o objetivo de expandir o conhecimento de outros idiomas para toda a comunidade e enriquecer a formação dos acadêmicos participantes do projeto de extensão “Projele: Cursos de Línguas Estrangeiras”, a UFMS abre inscrições para aulas de espanhol e inglês no Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS). As aulas serão divididas em módulos semestrais, com previsão de início para setembro.
As inscrições estão abertas de 04 a 30 de setembro e podem ser realizadas pelo link: https://proenem.ufms.br/?page_id=2264.
No Campus de Aquidauana, foram abertas vagas para os seguintes cursos:
Para mais informações, entre em contato pelos telefones 3241-0336 ou 3241-0438.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS