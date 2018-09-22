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Encontro político

Reinaldo anuncia R$ 13 milhões para saneamento básico em Aquidauana

Nova estação de tratamento de esgoto deverá ser construída nos próximos meses

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/09/2018 às 14:51

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Em reunião política que aconteceu na noite desta sexta-feira (22) na Associação Recreativa Paraguaia (ARPA), em Aquidauana, o governador do estado e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB) se encontrou com eleitores e correligionários na reta final para as Eleições 2018.

Ao jornal O Pantaneiro, Reinaldo assegurou que a região de Aquidauana recebeu e continuará recebendo investimentos em direção do desenvolvimento local. “Somos o governo que mais investiu na região de Aquidauana. Já investimos 38 milhões em saneamento, reforma do ginásio poliesportivo, hospital, aquisição de máquina de hemodiálise, leitos de UTI, tomografia, aparelho de mamografia, raio-x digital, além das obras de asfaltamento que liga Camisão à Piraputanga e Palmeiras”, relembrou.

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O governador de MS anunciou também durante a reunião, que irá investir 13 milhões de reais em saneamento básico na região. Segundo ele, será o maior investimento que já houve no local. “Agora mesmo assinei uma ordem de serviço totalizando 13 milhões de reais em obras na área de saneamento básico, com a construção de mais uma estação de tratamento de esgoto.”

O candidato à reeleição também destacou que fará investimentos para recuperação de vias públicas, sinalização, recapeamento e pavimentação asfáltica. “Temos a construção da BR-419 que liga Aquidauana a Rio Verde. Trata-se de um sonho antigo da população, mas uma necessidade para o estado. O governo é presente, parceiro e continuará dessa maneira em toda a região”, finalizou.

Já o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, evidenciou os mais de 30 milhões de reais investidos em Aquidauana. “Nunca tivemos isso antes. Tem gente que fala mal da gente, mas para ir para Piraputanga agora nem suja mais o carro. Reinaldo tem grande preocupação com saúde pública e saneamento básico. Por isso, agora no mês de outubro, inicia o maior programa de saneamento da história da cidade, com 13 milhões de investimentos feitos pelo governo de Reinaldo Azambuja.”

*Com informações de Ivynara Dias e Luiz Guido.

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