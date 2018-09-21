Candidato à reeleição, Reinaldo chega à região de Aquidauana e deve evidenciar obras

Às 15h30, o candidato concede entrevistas na Rádio NFM 106.7 e Comunitária Buriti FM. Em seguida, às 16 horas acontece a primeira reunião da tarde no Salão Paroquial Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Dois Irmãos do Buriti.

O governador e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB), participa de reuniões nesta sexta-feira (21) nos municípios que compõem a região de entrada no Pantanal. Os compromissos começam na tarde de hoje e se estendem até à noite com reunião política na Associação Recreativa Paraguaia (ARPA) em Aquidauana.

Já às 19 horas, Reinaldo se encontra com eleitores e correligionários na Rua Pedroso Alagues - KM 125,67, em Anastácio e segue para a reunião às 20 horas, em Aquidauana.

Investimentos no potencial turístico da região

O chefe de Estado e candidato nas Eleições 2018 deverá dar destaque às obras efetuadas durante seu governo a fim de fomentar o desenvolvimento local, sobretudo quanto à pavimentação de estrada turística local.

Entre as obras mais emblemáticas na cidade, segundo o candidato, está a pavimentação asfáltica da MS-450, no distrito de Piraputanga. A região turística recebeu duas frentes de trabalho. A primeira, que já foi entregue à população, é o asfaltamento de 26 quilômetros da MS-450 dentro de Piraputanga. A segunda, que está em execução, é a implantação e pavimentação de 18 quilômetros da MS-450, trecho entre Palmeiras, Piraputanga e Camisão. Juntas, as melhorias totalizam R$ 20,1 milhões em recursos.

Reinaldo também deverá relembrar que, nos últimos anos, Aquidauana recebeu também do Governo do Estado pacote de investimentos destinados à sua infraestrutura urbana com obras de drenagem e asfaltamento de 86 quadras.

Na infraestrutura, estão sendo feitos ainda investimentos para extensão da rede coletora de esgoto e na ampliação do abastecimento de água. Foram entregues também 226 moradias em parceria com Prefeitura e Governo Federal no loteamento Jardim Aeroporto II, Indaiá e Agricultor Tradicional. Outras 76 unidades habitacionais estão em construção na cidade.

Na área da Saúde, além de milhares de consultas e procedimentos, o Hospital Regional Doutor Estácio Muniz recebeu investimentos em diversos equipamentos, como aparelhos e ferramentas para o centro cirúrgico, um raio-x, um mamógrafo e um tomógrafo digitais. Na área da Segurança, por meio do programa MS Mais Seguro, foram R$ 3,3 milhões investidos em viaturas, materiais, equipamentos, munições e armamentos.