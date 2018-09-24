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Aquidauana

Candidato ao governo, Junior Mochi faz caminhada e promete 'olhar diferenciado'

Mochi assegurou que seu governo será pautado no desenvolvimento regional

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/09/2018 às 11:38

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No último sábado (22), o candidato ao governo do Estado, Junior Mochi (MDB), acompanhado da vice de sua chapa, Tania Garib, caminhou durante a manhã no comercio de Aquidauana. O ponto de encontrou foi na Loja Casa Branca e dali, eleitores e correligionários visitaram os lojistas e conversaram com a população no Centro da cidade.

Para o candidato emedebista, caso seja eleito, seu governo será focado no desenvolvimento regional. “Aquidauana é polo regional, mas ela tem que seguir consolidando como polo de educação, desenvolvimento, saúde”, analisou.

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Sobre o que fará de diferente do atual governo, se eleito, Mochi afirmou que fará uma política de incentivos fiscais diferenciados. “É um estado que tem peculiaridades diferentes, com relação a clima, solo, entre outros. Estamos aqui na região pantaneira e temos que ter esse olhar diferenciado para identificação das atividades naturais da região, com fortalecimento e agregação de valor, além da industrialização que é possível aplicar aqui para gerar emprego e renda.

No sábado à tarde, o candidato cumpriu agenda no Distrito de Taunay, em bate-papo com moradores da aldeia.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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