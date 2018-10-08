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Capitão Contar lidera votos e Felipe Orro continua a representar Aquidauana na ALMS

Estreante na bancada estadual, Contar vence com 78.390 votos e Orro segue na Assembleia com 27.661

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/10/2018 às 08:29

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Neste domingo (7) Capitão Contar foi o candidato que obteve mais votos para deputado estadual, com 78.390. Ele disputou a vaga pelo PSL na coligação AVANÇAR COM RESPONSABILIDADE II. Natural de Campinas, São Paulo, Capitão Contar tem 34 anos.

Em nota, Contar agradeceu os votos e disse ser possível fazer “campanha sem fundo partidário, sem recursos públicos e sem as velhas práticas politiqueiras.” Ainda afirmou que na Assembleia Legislativa vai “honrar cada um dos 78.390 votos, bem como as bandeiras do Brasil e do Mato Grosso do Sul que fiz questão de levar pelos 79 municípios que percorri.”

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Já Felipe Orro, representante de Aquidauana na Assembleia Legislativa, prossegue no cargo por mais 4 anos. Orro comemorou o resultado dos 27.661 votos que garantiram o nono lugar entre os 24 deputados eleitos no pleito desse ano.

“Essa foi uma eleição muito difícil. Agradeço de coração ao povo da cidade que fez esse caipira da beira do Rio Aquidauana ficar entre os mais votados em MS. Nós tivemos uma votação expressiva, à frente de nomes famosos, pois tivemos o apoio e carinho de muitos amigos. Vou continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul. Me sinto muito feliz de representar nossa região”, comemorou.

Partidos e posições - O PSDB e o MDB conquistaram cada um 4 das 24 vagas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e vão ser os partidos com as maiores bancadas para a próxima legislatura. Outros cinco partidos: PSL, DEM, PT, Solidariedade e PP, conseguiram eleger dois deputados cada na eleição deste domingo (7).

Para 2019, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá uma renovação de 41%. Dos 24 deputados, 13, que estão exercendo o mandato na Casa atualmente foram reeleitos. Um, que foi suplente na atual legislatura e exerceu o mandato por algum tempo foi eleito também. As outras dez vagas foram conquistadas por candidatos que não eram deputados estaduais no atual exercício.

Entre os partidos, o PDT sofreu a maior redução de bancada, 66,6%. Na legislatura atual havia eleito 3 deputados e para a próxima terá 1. O PT sofreu uma retração de 50%, caiu de 4 deputados para 2 e o MDB de 33,3%, de 6 para 4. O PSDB se manteve estável, com 4 parlamentares.

Dos três deputados eleitos mais bem posicionados dois são do PSL, partido do candidato a presidente Jair Bolsonaro: Capitão Contar, com 78.390 votos e Coronel David, com 45.903. O terceiro é o estreante Jamilson Name (PDT), com 33.870.

Veja a seguir a lista dos deputados estaduais eleitos:

  • Capitão Contar (PSL): 78.390
  • Coronel David (PSL): 45.903
  • Jamilson Name (PDT): 33.870
  • Renato Câmara (MDB): 33.291
  • Onevan de Matos (PSDB): 30.813
  • Ze Teixeira (DEM): 30.788
  • Lidio Lopes (PATRIOTAS): 27.877
  • Paulo Corrêa (PSDB): 27.664
  • Felipe Orro (PSDB): 27.661
  • Barbosinha (DEM): 27.492
  • Marçal Filho (MDB): 25.437
  • Professor Rinaldo (PSDB): 24.593
  • Márcio Fernandes (MDB): 23.296
  • Eduardo Rocha (MDB): 23.347
  • Cabo Almi (PT): 21.121
  • Pedro Kemp (PT): 20.969
  • Londres Machado (PSD): 20.782
  • Neno Razuk (PTB): 19.472
  • Herculano Borges (SOLIDARIEDADE): 17.731
  • Gerson Claro (PP): 16.374
  • Antonio Vaz (PRB): 16.224
  • Evander Vendramini (PP): 12.627
  • Lucas Limas do Amor Sem Fim (SOLIDARIEDADE): 12.391
  • João Henrique (PR): 11.010

 

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