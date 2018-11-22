IFMS divulga ensalamento de provas do Exame de Seleção no próximo domingo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), divulgou nesta quarta-feira (21,)os locais de realização das provas dos candidatos inscritos no Edital de Exame de Seleção.

Em Aquidauana, todos os candidatos inscritos irão realizar a prova no Campus do IFMS, localizado na rua José Tadao Arima, 222, no Bairro Ycaraí.

As provas serão realizadas neste domingo, dia 25. Os portões de acesso serão fechados às 8 horas, não sendo permitida a entrada de candidatos após este horário. A prova terá início às 8h15.

Documentação necessária

Os candidatos deverão apresentar-se nos locais de prova, portando consigo documento oficial de identificação com foto, a partir das 7 horas do dia 25 de novembro.

Os candidatos que não possuem documento de identificação oficial com foto devem levar a Certidão de Nascimento e apresentar-se à Coordenação do local de prova para coleta de identificação digital às 7 horas do dia 25.

O candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição até o dia 8 deste mês e não consta na lista de inscrições homologadas divulgada abaixo deverá levar a Guia de Recolhimento da União – Simples (GRU), junto com o comprovante de pagamento, no dia de realização da prova e apresentar-se à Coordenação do Local, às 7 horas.