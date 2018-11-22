Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:49

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

IFMS divulga ensalamento de provas do Exame de Seleção no próximo domingo

Em Aquidauana, todos os candidatos inscritos irão realizar a prova no Campus do IFMS

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/11/2018 às 13:08

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), divulgou nesta quarta-feira (21,)os locais de realização das provas dos candidatos inscritos no Edital de Exame de Seleção.
 
Em Aquidauana, todos os candidatos inscritos irão realizar a prova no Campus do IFMS, localizado na rua José Tadao Arima, 222, no Bairro Ycaraí.
 
As provas serão realizadas neste domingo, dia 25. Os portões de acesso serão fechados às 8 horas, não sendo permitida a entrada de candidatos após este horário. A prova terá início às 8h15.
 
Documentação necessária
 
Os candidatos deverão apresentar-se nos locais de prova, portando consigo documento oficial de identificação com foto, a partir das 7 horas do dia 25 de novembro. 
 
Os candidatos que não possuem documento de identificação oficial com foto devem levar a Certidão de Nascimento e apresentar-se à Coordenação do local de prova para coleta de identificação digital às 7 horas do dia 25.
 
O candidato que efetuou o pagamento da taxa de inscrição até o dia 8 deste mês e não consta na lista de inscrições homologadas divulgada abaixo deverá levar a Guia de Recolhimento da União – Simples (GRU), junto com o comprovante de pagamento, no dia de realização da prova e apresentar-se à Coordenação do Local, às 7 horas.
Leia Também

• Equipe da TV Escola grava matéria com aluna do IFMS de Aquidauana

• Termina na segunda-feira inscrições para cursos técnicos integrados do IFMS

• IFMS registra mais de 17 mil candidatos inscritos em concurso público

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo