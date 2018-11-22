Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:49

Buscar

Últimas notícias
X

Sudoeste

Lideranças do Pantanal hoje Plano de Desenvolvimento à comunidade de Aquidauana

Foram oito encontros do projeto LIDER, do Sebrae, que ajudaram a traçar um planejamento para potencializar setores estratégicos da economia

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/11/2018 às 15:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O grupo Movimenta Pantanal e o Sebrae/MS lançam hoje, dia 22 de novembro, Plano de Desenvolvimento da região Pantanal de MS, idealizado durante os encontros do projeto LIDER. O evento aberto para toda a comunidade acontece logo mais, em Aquidauana, no Salão do Lions Clube, às 19 horas.

Desde fevereiro, os participantes se reúnem para tratar da integração e estruturação de ações nos territórios. Foram oito encontros realizados para construir a identidade do grupo e traçar os eixos estratégicos da economia a serem trabalhados na região. São eles: Indústria, Turismo, Agronegócios, Cultura Pantaneira e Sustentabilidade do Meio Ambiente. Na apresentação, será abordado todo o planejamento que fizeram para estes setores, com prazos de atuação, etapas de elaboração, estimativa de custos e outros.

Leia Também

• Aquidauana recebe curso do Sebrae sobre vendas

• MS Competitivo e Sebrae realizam 4º Workshop de Boas Práticas de Gestão

O Movimenta Pantanal é responsável por alinhar essas demandas locais, mantendo a convergência das políticas públicas municipais e de fomentos estaduais e nacionais voltados ao empreendedorismo.

“Quando pensamos em um plano de desenvolvimento nos dias atuais, é preciso que a sociedade civil encorpore e engaje nesse processo. Dada a imensidão do ponto de vista territorial, é um desafio muito grande que cada um dos líderes alimente e trabalhe em rede no seu município. O Sebrae estará facilitando e ajudando efetivamente para que a consolidação do LIDER Pantanal seja algo que realmente contribua com a transformação da região”, destaca Tito Estanqueiro, diretor de operações do Sebrae/MS.

O projeto

Idealizado pelo Sebrae, o LIDER tem como objetivo preparar lideranças dos setores público e privado – com o envolvimento de representantes de diversos segmentos, como bares, restaurantes, hotelarias, ONGs e outros – para serem responsáveis por identificar as demandas locais e agir com foco no desenvolvimento econômico sustentável.

O projeto atua com uma metodologia de mobilização que trabalha as três dimensões da competitividade: a Sistêmica (gestores públicos e prefeitos), a Empresarial (empresários locais e suas entidades representativas de classe) e a Estruturante (esforço conjunto da sociedade organizada).

Os municípios que compõem a região Pantanal MS são: Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Corumbá, Coxim, Jardim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo