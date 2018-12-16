Presépio Vivo encena nascimento de Jesus e promete emocionar público neste domingo

Chegou um dos dias mais aguardados do Natal Cultural de 2018. O Presépio Vivo encena a origem humilde de Jesus Cristo, numa manjedoura, neste domingo (16) logo mais, a partir das 18 horas, na rotatória da Avenida Pantaneta. O Natal Cultural é uma realização do deputado estadual Felipe Orro, está em sua sétima edição e ao longo de mais de 10 anos, a encenação acontece em Aquidauana.

Com produção de Fernando Pace, o Presépio Vivo conta com a participação de cinco atores e tem Paulo Correa de Oliveira na direção, Lúcia Pace Oliveira na direção, e equipe de iluminação, sonorização e ambientação.

"Teremos uma passarela no meio da rotatória onde os personagens poderão interagir e ficar próximos do público. Quero aproveitar e estender o convite à população de Aquidauana, Anastácio e região para prestigiarem o Natal Cultural. No Presépio Vivo, proporcionaremos um momento de fé, emoção e de celebração. Um clima oportuno para que as pessoas possam se unir com seus amigos e familiares em torno do espírito natalino", convoca Fernando Pace.

O produtor ressalta que o Natal Cultural deste ano serve de motivação para que, nos próximos anos, a encenação do Presépio Vivo continue sendo apresentada. "Temos planos de expandir a apresentação, contando com mais personagens e detalhes nos próximos anos", comemora o produtor.

Serviço.

Natal Cultural 2018

Domingo, 16/12, a partir das 18h, na rotatória da Avenida Pantaneta. Entrada Gratuita.