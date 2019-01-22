Autêntica comida de comitiva resgata os sabores das viagens das tropas em meio ao Pantanal

Mas em tempos modernos, dos famosos fast foods, como é difícil encontrar locais que ofereçam uma autêntica comida campeira. Podemos sim, dar uma “pesquisada” em receitas da internet e tentar fazer em casa, mas jamais serão executadas conforme preparavam os cozinheiros das comitivas, quando levavam os dobros e bruacas (tralhas de cozinha) com os mantimentos, sempre à frente da boiada.

Quem daqui do estado nunca ouviu histórias de parentes antigos que integravam as famosas comitivas de gado, levando a boiada de lá para cá nos períodos de cheias no Pantanal Sul-Mato-Grossense? Sempre havia um “causo” curioso na família que relatava a vida desses boiadeiros e o ponto alto dessa cultura típica sertaneja definitivamente é a comida, uma das nossas principais riquezas que atestam a verdadeira identidade cultural do homem pantaneiro.

Lida de comitiva, que conduz milhares de cabeças de gado por viagem. Foto: Sebrae/MS

Mas um restaurante bem campeiro daqui de Aquidauana passou a oferecer as comidas típicas das comitivas pantaneiras. Arroz tropeiro (famoso carreteiro), feijão tropeiro, mandioca, farinha e macarrão tropeiro (aquele quebrado, frito na banha do porco e cozido com carne de sol) fazem parte do cardápio da Comitiva Shalom, localizado na Avenida Pantaneta, esquina com a Rua dos Ferroviários.

Família pantaneira

A história é curiosa. Cícero José Pereira, 63 anos, junto com a esposa, Sônia Maria Pereira e o filho Blendon Cícero Pereira, são proprietários do restaurante. E Cícero trabalhou desde os 14 anos em comitivas em meio ao Pantanal de Mato Grosso do Sul. Recentemente, veio de lá com a família, pois era capataz da Fazenda Encantado do Rio Verde, e resolveu conduzir o restaurante tropeiro na cidade.

O genro de Cícero, Márcio Balbuena, junto com sua família, Clarice Pereira Balbuena e Maykon Pereira Balbuena também se juntaram como colaboradores dessa empreitada que tem chamado a atenção até de quem é de fora da cidade. “Somos uma família feliz e a nossa felicidade é poder servir uma boa comida, acompanhada de tereré que está aqui à vontade. Basta chegar e se servir”, diz Márcio.

Comida preparada conforme os ritos dos cozinheiros das comitivas. Foto: Rhobson Tavares Lima.

Ele explica que os pratos são aqueles mesmos de comitiva, servidos na beira da estrada durante o transporte terrestre de gado, tocado por cavalos, cruzando os campos, pântanos e municípios que faziam parte da rota das tropas. “Blendon, filho do Cícero, é o nosso cozinheiro que tem bastante experiência, pois também era peão de comitiva. Servimos tudo no estilo bem pantaneiro, quando os cozinheiros iam à frente da tropa e puxava a lona para preparar e servir os boiadeiros famintos”, explica.

Comida de comitiva

Com trajes típicos de boiadeiro, a família trabalha de quinta a domingo a partir das 18h30, no restaurante. Segundo Márcio Balbuena, o principal diferencial é mesmo o ambiente familiar. “Nosso local é bem agradável, bem no estilo caipira mesmo. Temos estacionamento e o cliente paga R$ 20 (por pessoa) e se serve o quanto aguentar, mas sem desperdício, claro”.

Preparados com muito esmero, quem prova os pratos da Comitiva Shalom só consegue tecer elogios. “Graças a Deus estamos sempre com a casa cheia. Em breve teremos um berrante para quem quiser tocar também e entrar ainda mais no espírito pantaneiro”, diz Márcio, com bom humor.

Locais como esse resgatam a genuína cultura do pantaneiro, do homem simples, que não deixa suas raízes de lado, mas faz questão de comer algo saboroso, que o remeta a pertencer à terra e à lida diária, seja do campo, seja da vida.

Serviço

A Comitiva Shalom fica na Avenida Pantanera, equina com a Rua dos Ferroviários e funciona de quinta a domingo, a partir das 18h30. Os adultos pagam 20 reais por pessoa e crianças de até 10 anos pagam apenas 10 reais. O restaurante ainda serve marmitex e bebidas, como cervejas, refrigerantes e água.