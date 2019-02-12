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Aquidauana

Emoção e homenagens marcam missa de 7º dia de Padre Thiago Machado

Thiago, além de ser o pároco mais jovem do Brasil, atuou em Aquidauana de julho de 2015 até janeiro de 2019

Daniele Valentin

Publicado em 12/02/2019 às 15:35

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Ontem segunda-feira (11), foi celebrada na Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a Igreja Matriz de Aquidauana, missa pela passagem do sétimo dia de falecimento do padre Thiago Palmeira Machado. 

Às 18:15 ocorreu o Terço Mariano e às 19:30 foi celebrada a Missa Solene.

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 Thiago, além de ser o pároco mais jovem do Brasil, atuou em Aquidauana de julho de 2015 até janeiro de 2019, onde conquistou o carinho não só da comunidade católica, mas de toda a população aquidauanense e também anastaciana. 

Na missa, diversas homenagens foram prestadas ao jovem padre que faleceu aos 29 anos de idade. 

Carreira - Ordenado padre em 06 de dezembro de 2014, fez os  primeiros votos na Congregação Redentorista em 30 de janeiro de 2011. Membro Congregação Redentorista, também atuava como animador vocacional em Mato Grosso do Sul, acompanhando jovens que pretendiam ingressar no sacerdócio.

Desde o dia 26 de janeiro, Padre Thiago estava no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele passou mal na noite de domingo para segunda-feira (4), quando foi internado no hospital com dores no estômago. De acordo com a assessoria, ele apresentou um quadro de pancreatite crônica e morreu de parada cardíaca. O padre chegou à Capital na segunda quinzena de janeiro e, em 27 de janeiro, foi empossado como pároco na Perpétuo Socorro.

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