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Homenagem

Associação Pestalozzi comemora 35 anos, transformando vidas de pessoas com deficiência

Instituição filantrópica sem fins lucrativos atende estudantes a partir dos 6 meses de idade

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/03/2019 às 10:04

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Hoje (16) a Escola Especializada “Mundo Feliz”- Associação Pestalozzi de Aquidauana instituição filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter educacional, assistencial e de saúde completa 35 anos de existência e comemora as conquistas em torno de uma nova forma de ensinar, através do afeto e dedicação aos seus alunos.

Criada em 16 março de 1984, desde então a escola promove ações direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Escola Mundo Feliz oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e o Programa de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, além do Centro de Atendimento Educacional Especializado Marisa Scaff.

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Nesses segmentos, a instituição ainda oferece as atividades complementares, tais como como banda, zumba, natação, danças culturais, corrida de rua, bocha adaptada, coral e funcional adaptado. A estrutura ainda conta com os profissionais de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Médico Psiquiatra no Centro De Múltiplo Uso Helena Antipoff e Equoterapia.

Segundo a coordenadora geral da Associação Pestalozzi de Aquidauana, Fátima Midoguti, o presidente Nelson Scaff e a diretoria homenageia e agradece a todos da equipe que, com sua competência somada a dedicação de quem ama o que faz, “contribuem para que todos os alunos tenham uma educação de qualidade, com meta única de transformar vidas”.

História inspiradora

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) passou a vida pesquisando formas de melhorar o sistema de educação, dedicou-se às crianças carentes e é considerado um dos maiores educadores de todos os tempos. Por essas e tantas outras razões, a vida dele - o pai da escola popular, um dos precursores da Nova Escola, se confunde com a história da instituição que leva seu nome e que hoje presta assistência gratuita a milhares de pessoas com deficiência em todo o Brasil.

Em Aquidauana, percebendo a necessidade de muitas famílias aquidauanenses e anastacianas, representantes da Sociedade Civil Organizada se sensibilizaram e realizaram a primeira reunião em 12 de setembro de 1983, com a intenção de formar uma equipe que daria início ao trabalho com pessoas com deficiência. Foi criada, então, a Sociedade Pestalozzi, atualmente nomeada de Associação Pestalozzi de Aquidauana.

No ano seguinte, em 16 de março, as atividades da Escola Especializada Mundo Feliz realmente começaram, à época num prédio cedido pela Maçonaria, localizado na Rua Leônidas de Matos. Atualmente, a Pestalozzi conta com sede própria, no Bairro da Serraria.

Na escola, os alunos são divididos em dois períodos - matutino e vespertino - ,  com estrutura que dispõe de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Programa Sócio Educacional, Educação Profissional, Oficina de Artesanato, Horticultura/Jardinagem, Educação Física, Brinquedoteca Educacional e Informática Educacional.

A sede da Escola Especializada “Mundo Feliz”- Associação Pestalozzi de Aquidauana, fica na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 315, Bairro da Serraria e funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 17 horas. Para mais informações sobre o trabalho da instituição, o telefone de contato é o (67) 3241-4106.

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