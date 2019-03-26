Escolas representam Aquidauana nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Com o apoio e suporte da equipe da Prefeitura Municipal de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes - FEMA, durante os dias 18 a 22 de março, na quadra de esportes da Escola Estadual Coronel Jose Alves Ribeiro – CEJAR, aconteceram os jogos da seletiva para definir quais escolas e times representarão Aquidauana no JEJ, no mês de maio em Três Lagoas.

O município de Aquidauana será representado do JEJ 2019 pelos times das escolas, nas seguintes modalidades: futsal masculino e feminino – Escola Estadual Cândido Mariano, irão jogar em Três Lagoas, de 16 a 20 de maio. Já nos dias 21 a 26 de maio, os times de handebol masculino e feminino da Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade; de voleibol feminino da Escola Estadual CEJAR e de basquete masculino da Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, representarão e defenderão o título para Aquidauana, em Três Lagoas.

O prefeito Odilon Ribeiro parabenizou aos alunos participantes da seletiva e declarou que o município estará bem representado nos jogos escolares. "Levem a bandeira da nossa cidade, joguem com responsabilidade e o talento que vocês tem. Aquidauana está na torcida por nossos jovens atletas escolares. Em breve o nosso poliesportivo estará de portas abertas para vocês, também, brilharem na quadra na nossa cidade.", afirmou o prefeito.