Começa hoje a Semana de Conscientização do Autismo com programação especial

Dia 2 de Abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas). Por este motivo a Secretaria de Saúde em parceria com a Associação dos Familiares de Autistas de Aquidauana e Anastácio, irão realizar entre os dias 2, 3 e 4 de Abril, a “1ª Semana do Autismo de Aquidauana-MS”, com o intuito de conscientizar a população, capacitar profissionais e familiares sobre o espectro.

O evento será realizado na Câmara Municipal de Vereadores de Aquidauana, das 19 às 22 horas e contará com profissionais especialistas das áreas da Saúde, Educação e Direitos Humanos.

O evento é gratuito e para realizar a inscrição deverá preencher os dados pelo site: https://forms.gle/Ruu2T7jDFA7nUJTw6