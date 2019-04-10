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Imbatíveis no remo de guerra, Bombeiros são tricampeões em competição do Exército

Em alusão ao Dia da Arma de Engenharia, o 1º Subgrupamento dos Bombeiros Militar vence a prova pela terceira vez

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2019 às 16:03

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Crédito do vídeo: Redação

Nesta quarta-feira (10), o Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Aquidauana/Anastácio venceu pela terceira vez a prova de Remo de Guerra, tornando-se líder entre as cinco edições ocorridas nesta modalidade. A competição aconteceu em referência ao Dia da Arma de Guerra, comemorado hoje pelos militares. Ela integra as atividades conduzidas pelo 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb), em Aquidauana.

A prova consiste em duas embarcações interligadas por um cabo de aço sobre um tanque tático, semelhante a uma piscina. Cada embarcação contendo 10 militares em seu interior deve puxar, com a força do remo, a água em sentidos opostos, como uma espécie de “cabo de guerra aquático”.

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Os Bombeiros Militar de Aquidauana/Anastácio venceram as edições de 2015, 2017 e agora a de 2019, consagrando-se tricampeões. A competição foi disputada com as equipes do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana e com a 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Jardim.

Bombeiros Militar se destacam em prova que exige força, coordenação e resistência. Foto: Divulgação

Durante a solenidade de premiação, o General do Comando Militar do Oeste, Lourival Carvalho Silva, afirmou que os Bombeiros sempre são muito motivados, por isso o resultado culminou no tricampeonato.

Já o Capitão dos Bombeiros Militar de Aquidauana/Anastácio, Vinicius Barbosa Gonçalves, explicou que uma das principais características dos Bombeiros do 1º Subgrupamento é o fato de não desistir frente aos desafios. “Passamos por treinamento físico constante para manter o vigor exigido na nossa atividade e vibramos em todas as atividades que nos prestamos a fazer”, considerou.

A data

O dia 10 de abril foi instituído pelo Exército Brasileiro como o Dia da Arma de Engenharia. Diversas ações militares são realizadas pelo país em reconhecimento pelos serviços prestados dos integrantes da Arma de Engenharia, na figura do patrono Tenente-Coronel João Carlos de Villagran Cabrita, reconhecido em 1962 pela sua história de vida e contribuições à pátria durante o comando do 1º Batalhão de Engenheiros na campanha da Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai.

Assita o vídeo abaixo.

*Com informações da Assessoria de Comunicação 1° SGBM/ Ind.

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