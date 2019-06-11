Perto da 3ª idade, paixão de Marli pelo rock a renova a cada ano com venda de itens do gênero

“Eu sempre digo que até os 53 anos eu não tive a vida que conheci nos últimos 5 anos que estou na estrada, vendendo o estilo Rock’n’roll. Hoje, aos 58 anos, sou plena, pois conheci tantos lugares, pessoas fantásticas que acabou virando um vício”, revela Marli, que veio de Assis Chateaubriand, cidade localizada no Paraná, exclusivamente para participar do Encontro.

Quem é fã genuíno de rock, não deixa de lado a paixão por trajar roupas e usar acessórios que remetam ao mundo das bandas do gênero que faz a cabeça de milhares de pessoas desde meados da década de 50. E aproveitando a vontade dos fissurados em ficar propriamente no estilo “headbanger”, denominação da cultura de fãs do heavy metal, Marli Rubner Messias veio pela terceira vez ao Encontro de Relíquias de Aquidauana para vender itens da marca criada pela filha.

Ela mesma se considera uma pessoa vintage, no bom sentido. Amante do gênero musical, ela agradece à filha pela ideia de criar a marca e colocar também a mãe na estrada rumo aos eventos de rock no país. “Ela veio comigo nas duas últimas edições, mas esse ano se apaixonou, casou e vim sozinha. Mas estou muito feliz, por ela, por estar aqui, e o evento está cada vez melhor”, opina.

Quase sexagenária, Marli diz que rejunesceu depois que colocou o pé na estrada. Foto: Francis Leone

5ª edição do Encontro

Na última sexta-feira (7) até o domingo (9 de junho) a 5ª edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana mobilizou toda a região de Aquidauana, sobretudo os apaixonados por carros e objetos antigos. Com estrutura surpreendente, as atrações culturais e shows fizeram parte da programação na Avenida Pantaneta, que foi palco da festa.

E Marli participou todos os dias com seu stand. “Vendi artigos de rock, bandanas, camisetas, desde body para bebês até roupas para 12 anos, bijuterias do estilo, anéis de caveira, para essa galera que curte o Rock’n’roll e motociclismo”, descreveu.

Para a edição deste ano, Marli trouxe peças de vestuário com o tema “relíquias” para fazer jus ao nome do evento. “Adoro Mato Grosso do Sul e o Rhobson e toda a organização do evento está de parabéns. Volto a trabalhar como massoterapeuta e esteticista nessa semana, mas no ano que vem com certeza estarei de volta”, finalizou.

Os amantes da pegada do rock, admiradores e colecionadores de carros antigos, artigos retrôs e antiguidades, além dos diversos shows musicais com os melhores cantores e bandas do segmento na região fizeram do Encontro de Relíquias de Aquidauana de 2019 mais uma festa para ficar na história da cidade.