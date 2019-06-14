Sicredi Pantanal MS inaugura nova e moderna agência neste sábado em Aquidauana

A unidade da Sicredi Pantanal MS foi inaugurada em junho de 2009. Dez nos depois, a comemoração esse ano será grandiosa. O novo espaço é adequado à nova proposta da instituição, onde as pessoas se sintam inspiradas e vivam a experiência da marca. A partir das 21 horas, toda a comunidade está convidada para curtir o show da cantora Juliana Monteiro.

Neste sábado (15) está marcado às 18h30 aos associados a inauguração da nova agência da Sicredi Pantanal MS em Aquidauana. Localizada na mesma rua que a agência anterior, na Rua Teodoro Rondon, agora passa a ser no número 790, centro da cidade, com instalações mais modernas e confortáveis que visam conceder a melhor experiência de atendimento aos clientes da região.

A Rua Teodoro Rondon será fechada para que a população possa se divertir e também conhecer a proposta da Sicredi Pantanal MS, que acredita na força do desenvolvimento local.

30 anos de história

Prestes a completar 30 anos no próximo dia 4 de julho, a Sicredi Pantanal MS, a gestão democrática é um de seus princípios universais no âmbito do cooperativismo. Na prática, ela direciona os associados das cooperativas a votar e serem votados. Com isso, eles ajudam a decidir e construir os rumos do negócio. A Sicredi Pantanal MS é uma instituição financeira cooperativa, com quase 20 mil associados, presente em seis cidades do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e no desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.