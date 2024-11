4ª Expedição de Kombi é marcada por aventura e confraternização

Rhobson Lima

De 14 a 17 de novembro de 2024, o distrito de Piraputanga, foi o ponto de partida para a 4ª edição do Kombirally, uma expedição que reuniu apaixonados por Kombis, famílias, amigos e turistas em uma jornada de descobertas e diversão por Aquidauana e Bonito.

A expedição teve início com um luau na noite de quinta-feira (14), que marcou o encontro das Kombis e seus proprietários. Os participantes foram chegando de diferentes cidades, como Corumbá, Dourados, Campo Grande e outras, e a confraternização teve um toque especial com a apresentação de uma artista local. O evento foi uma oportunidade para todos se apresentarem, trocarem experiências e aproveitarem o caloroso acolhimento dos organizadores.

Na manhã de sexta-feira (15), após um café da manhã animado, os aventureiros seguiram em direção ao Terroir Pantanal, a primeira vinícola do estado de Mato Grosso do Sul, onde puderam desfrutar um pouco da história do local e, claro, conhecer os vinhos produzidos ali. O passeio continuou até o distrito de Camisão, onde os participantes se encantaram com a vista deslumbrante do Morro do Paxixi e do Morro do Chapéu. O almoço, preparado no fogão a lenha em uma propriedade local, foi um convite à boa gastronomia, proporcionando uma verdadeira imersão na cultura pantaneira.

Famílias, amigos e turistas na 4ª edição do Kombirally - Jornal O Pantaneiro

À tarde, pela nova estrada MS-345, a caravana seguiu para Bonito, um dos destinos turísticos mais famosos do Brasil, onde acamparam até o domingo. Durante o fim de semana, puderam aproveitar as belezas naturais da cidade, como o Rio Formoso, onde passaram momentos de lazer no Camping do Rio Formoso e no Balneário Municipal de Bonito. A participação de famílias foi marcante, com casais, crianças e até animais de estimação, que também fizeram parte da festa.

O evento contou com histórias emocionantes, como a da aposentada do Detran, Ausdy Santos, que, ao lado de seu marido, Luiz Carlos, o Luiz "Loko", como é mais conhecido, viajou com a sua Kombihome modelo Touring, fabricado pela Karmann Ghia, se disse radiante com a experiência vivida. "Estou muito feliz por poder dividir esse momento com os novos amigos que fiz durante o passeio", disse ela, visivelmente emocionada.

Aventureiros no Terroir Pantanal, a primeira vinícola do estado de Mato Grosso do Sul - Foto: Jornal O Pantaneiro

O casal foi um dos sorteados durante o evento e ganhou uma bateria de veículo, patrocinada pela Heliar, o que deixou a viagem ainda mais inesquecível. Luiz Carlos, que recentemente passou por um tratamento contra o câncer, também compartilhou sua gratidão. "Foi uma experiência incrível, poder estar aqui, viajar com minha esposa e curtir cada momento", afirmou.

O Kombirally passou ainda por pontos turísticos como a Estrada Parque de Piraputanga e a Igreja Matriz de Aquidauana, com um comboio especial pela Rua Pilad Rebuá, a principal de Bonito, no sábado à noite. O desfile das Kombis, que chamou a atenção de moradores e turistas, terminou com uma parada na praça de Bonito, onde todos puderam socializar e celebrar o sucesso da expedição.

4ª edição do Kombirally em Bonito MS - Foto: Jornal O Pantaneiro

Este evento foi mais do que uma simples viagem; foi uma oportunidade para fortalecer laços de amizade, explorar novas paisagens e viver intensamente o espírito de aventura, tudo isso a bordo das adoradas Kombis. A 4ª edição do Kombirally se consolidou como um evento para todos: jovens, adultos, idosos e famílias, celebrando a alegria da estrada e da convivência no coração do Pantanal.