Aquidauanense Paulinho Zanin é Campeão Sul-Mato-Grossense de Velocross 2024

O piloto Paulinho Zanin, natural de Aquidauana, conquistou o título de campeão sul-mato-grossense de Velocross 2024 na categoria VX1, considerada a "Fórmula 1" da modalidade. A vitória veio de forma antecipada, após Zanin vencer a etapa disputada em Dois Irmãos do Buriti.



A categoria VX1 é a mais disputada e exige alto nível técnico dos competidores. Com o desempenho consistente ao longo do campeonato, Paulinho Zanin consolidou sua liderança e garantiu o título antes mesmo do encerramento da temporada, demonstrando sua habilidade e dedicação ao esporte.



A conquista reforça o destaque de Zanin no cenário estadual e coloca Aquidauana no mapa do Velocross. O piloto agradeceu aos apoiadores e à equipe que o acompanhou durante toda a temporada.



A vitória de Zanin é motivo de orgulho para a região e inspira novos talentos do motociclismo a seguir seus passos no esporte.a