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Cheia do Rio Aquidauana

Em alerta, Prefeitura e Defesa Civil removem ribeirinhos na região do Guanandy

Famílias estão sendo levadas para abrigo durante a chuva

Renan Nucci

Publicado em 20/02/2018 às 14:19

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A forte chuva que assola Aquidauana nesta terça-feira colocou a Defesa Civil e a Prefeitura em estado de alerta. No início desta tarde, as equipes deram início à remoção de famílias ribeirinhas da região do Bairro Guanandy, para um abrigo do município. São pelo menos 30 famílias atingidas.

 Moradores estavam praticamente ilhados por causa do alagamento e a tendência era de que a situação piorasse com o aumento do nível do rio, uma vez que a previsao é de que a chuva deva continuar.

O prefeito Odilon Ribeiro se  com o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, solicitando que organize um local para base de apoio de famílias que precisarem de abrigo, visando fornecimento de alimentação e kits emergenciais no caso de famílias necessitarem desse auxílio. 

Para o coordenador municipal da Defesa Civil, Mário Ravaglia a situação é de risco. "Esses fatores colocam em risco às casas localizadas em regiões que já sofreram enchente anteriormente. Não se pode esperar a água chegar na casa para sair. Nós também trabalhamos com a previsão e prevenção, alertando os moradores para que se organizem", explicou o coordenador.

Plantão

Todo cidadão de Aquidauana, seja da área urbana, distritos ou aldeias, que necessitar de atendimento emergencial da Secretaria Municipal de Assistência Social ou da Defesa Civil de Aquidauana deve entrar em contato nos telefones do serviço de Plantão Social, que a Prefeitura de Aquidauana disponibiliza 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. 

Os números de telefone do Plantão Social de Aquidauana são: 67- 3240-1415 e 67 - 98471-4297.

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