Digitalização de pequenos negócios no Brasil atingem nível histórico em 2025

O levantamento também mostra que 47% dos empreendedores passaram a usar aplicativos ou softwares integrativos para a gestão do negócio, um avanço de 20 pontos percentuais em relação a 2018. Já o acesso à internet se consolidou: 98% afirmam estar conectados, seja por meio de conexão própria ou de terceiros.

O uso da tecnologia entre pequenos empreendedores no Brasil chegou a um patamar histórico em 2025. De acordo com pesquisa do Sebrae, 76% dos donos de micro e pequenos negócios já utilizam computadores no dia a dia, número que representa o maior índice da última década e um crescimento de seis pontos percentuais desde 2022.

MEI lidera crescimento no uso de tecnologia

A pesquisa mostra que o uso de computadores varia conforme o porte da empresa: 96% das Empresas de Pequeno Porte (EPP) usam o equipamento, seguidas por 92% das Microempresas (ME) e 62% dos Microempreendedores Individuais (MEI). Apesar de estarem atrás em números absolutos, os MEIs foram os que mais avançaram, crescendo sete pontos percentuais desde 2022.

Na análise por perfil, homens (77%) e pessoas brancas (82%) lideram em proporção de uso de computadores. Contudo, mulheres empreendedoras se destacaram no crescimento: o uso entre elas passou de 66% para 75% em três anos.

Mais computadores por empresa

O número de equipamentos por negócio também aumentou. A proporção de empresas com apenas um computador caiu de 55% (em 2022) para 47% (em 2025). Já o grupo com três a cinco máquinas saltou de 7% para 20% no mesmo período, elevando a média geral de 2,4 para 2,8 computadores por empresa.

Gestão mais digital com aplicativos

Quase metade dos empreendedores (47%) já utiliza ferramentas digitais que integram processos de gestão. O uso é mais comum entre EPPs (78%) e negócios do setor de comércio (53%). Jovens com até 34 anos (57%) lideram o uso desses aplicativos, e o nível de escolaridade segue como fator importante: 61% dos empreendedores com pós-graduação já adotaram essas ferramentas.

Internet presente em quase todos os negócios

A internet está presente em praticamente todos os pequenos negócios: 98% dos empreendedores usam a rede regularmente. O número se mantém estável desde 2022, quando era de 99%. A maioria (93%) acessa com conexão própria, e apenas 11% utilizam internet de terceiros.

A conectividade é tão difundida que não há diferenças significativas no acesso à internet entre gêneros, raças, faixas etárias, escolaridade ou tipos de empresa.

