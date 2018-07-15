Projeto Florestinha realiza Educação Ambiental para crianças na Capital

Foram instalados nas dependências do Núcleo Assistencial Ramatris o museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados), sendo ministradas palestras sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres e outras questões de fauna, etc.

Mesmo sendo fim de semana, neste sábado (14) as crianças e adolescentes do Projeto Florestinha de Campo Grande estiveram no bairro Noroeste, na Capital, e realizaram Educação Ambiental para cerca de 100 pessoas, sendo 60 crianças, em um núcleo assistencial.

Também foi apresentado o teatro de fantoches, com peças sobre as várias questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc. Ainda foram desenvolvidas palestras com instalação do ciclo da água, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos, bem como apresentada uma maquete de uma casa, denominada “casa da energia”, com discussões sobre os tipos de energias, bem como da importância do desenvolvimento de energia renovável e sobre como economizá-la.

O importante desse trabalho realizado pelo Projeto Florestinha e pelos Policiais é a formação de multiplicadores e o envolvimento dos policiais com a comunidade, o que permite mais confiabilidade e consequentemente mais empenho da população no auxílio em defesa do ambiente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, conforme prevê o artigo 225 da Constituição Federal de 1988.