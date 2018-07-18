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Cultura e educação

Abertas as inscrições para a 12ª Mostra Cultural e Festival de Música das Escolas Estaduais

Além de todas as apresentações culturais das escolas estaduais, os eventos contarão com as participações especiais de artistas do MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/07/2018 às 10:56

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Estão abertas as inscrições para a 12ª Mostra Cultural das Escolas Estaduais e também para o Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – MS in concert, promovidos pela Secretaria de Estado de Educação (SED), através do Núcleo de Arte e Cultura. Os eventos acontecerão de 1º a 3 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, na Capital.

A Mostra, com o tema “As influências culturais na formação da identidade de MS”, é um importante acontecimento no cenário cultural de MS e, além de estimular a produção artística dentro das escolas, possibilita a difusão das mesmas, no âmbito estadual, para uma apresentação de parte dos resultados alcançados durante desenvolvimento do ano letivo.

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Simultaneamente, como parte complementar do evento, acontece o Festival de Música das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – MS in concert. Diante da grande adesão das escolas em participarem da Mostra, a comissão organizadora resolveu realizar um evento paralelo somente com a música, com diversas atrações durante os três dias.

A temática segue a mesma proposta sobre as influências culturais na formação da identidade de MS e contará com atrações que vão desde orquestras aos diversos estilos musicais, todas compostas por alunos da Rede Estadual de Ensino.

Além de todas as apresentações culturais das escolas estaduais, os eventos contarão com as participações especiais de artistas do MS, com entrada franca.

Para mais informações, o Núcleo de Arte e Cultura atende pelo telefone: (67) 3323-7205 ou pelos e-mails (mostracultural.nuac@gmail.com ou eventosmusica.nuac@gmail.com).

Outras informações, podem ser acessadas nos links abaixo:

Mostra Cultural – Regulamento / Ficha de Inscrição

MS in Concert – Regulamento / Ficha de Inscrição

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