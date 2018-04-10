Capotamento na MS 345 próximo a Miranda deixa 3 feridos

Acidente
Entre as vítimas, uma criança de 4 anos estava no veículo no momento do acidente
Nesta segunda-feira (9) por volta das 15 horas, um capotamento envolvendo uma mulher de 38 anos, homem de 39 e uma criança de 4 anos mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros na MS 345 no sentido da cidade de Miranda.
Segundo os Bombeiros, a mulher estava desorientada, com dores na coluna e com suspeita de traumatismo craniano. Não foi divulgado o estado de saúde do homem e nem da criança, entretanto, todas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana.
Conforme informações preliminares, o homem seria o motorista do veículo e teria perdido o controle do carro, por se tratar de estrada de terra, pois havia muito cascalho na pista.
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
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