Capotamento na MS 345 próximo a Miranda deixa 3 feridos

Nesta segunda-feira (9) por volta das 15 horas, um capotamento envolvendo uma mulher de 38 anos, homem de 39 e uma criança de 4 anos mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros na MS 345 no sentido da cidade de Miranda.

Segundo os Bombeiros, a mulher estava desorientada, com dores na coluna e com suspeita de traumatismo craniano. Não foi divulgado o estado de saúde do homem e nem da criança, entretanto, todas as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana.

Conforme informações preliminares, o homem seria o motorista do veículo e teria perdido o controle do carro, por se tratar de estrada de terra, pois havia muito cascalho na pista.