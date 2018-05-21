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PRF apreende 11 mil maços de cigarros em Miranda

A carga, que vinha de Campo Grande/MS, seria levada para Corumbá/MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/05/2018 às 09:40

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Na manhã deste domingo (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maços de cigarros na Br-262, em Miranda.

Durante fiscalização na Unidade Operacional (km 600), agentes da PRF abordaram um Volkswagen Voyage com placas de Belo Horizonte, Minas Gerais, conduzido por um homem de 38 anos que seguia sentido Corumbá.

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O motorista ficou bastante nervoso com a abordagem policial. Ao realizarem vistoria no interior do veículo, a equipe encontrou diversos pacotes de cigarros de origem estrangeria sem o devido documento fiscal. Eram cerca de 11 mil maços de cigarros, um prejuízo de R$ 55 mil.

O condutor afirmou que comprou os cigarros em Campo Grande e que levaria para Corumbá.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia da Polícia Federal em Campo GrandeS.

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