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Patrolamento

Diante de riscos e dificuldade de escoamento, Orro solicita reparos urgentes na MS-040

Após período de chuvas, condições de tráfego no trecho entre Brasilândia e Santa Rita está comprometido

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/04/2018 às 08:37

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Na última quinta-feira (12) o deputado estadual Felipe Orro solicitou execução urgente de serviço de patrolamento na MS-040, que liga Brasilândia a Santa Rita do Pardo, durante a Plenária da Assembleia Legislativa.

A solicitação atende ao pedido apresentado pelo vereador brasilandense Alexandre Rodrigues Carlos ao gabinete parlamentar de Felipe Orro.

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Na justificativa da solicitação apresentada ao secretário estadual de infraestrutura, Heliany Paulo da Silva, Felipe Orro pontua que a MS-040 está com condições comprometidas de trafegabilidade.

"A manutenção da rodovia está em condições precárias, em razão das fortes chuvas que atingiram a região nos primeiros meses de 2018. Isso prejudicou o escoamento da produção, dificultou o tráfego de veículos e vem oferecendo risco aos pedestres e motoristas que se deslocam nesta rodovia", explicou Felipe Orro.

Ainda não foi divulgado prazo para execução das obras.

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