Diante de riscos e dificuldade de escoamento, Orro solicita reparos urgentes na MS-040

A solicitação atende ao pedido apresentado pelo vereador brasilandense Alexandre Rodrigues Carlos ao gabinete parlamentar de Felipe Orro.

Na última quinta-feira (12) o deputado estadual Felipe Orro solicitou execução urgente de serviço de patrolamento na MS-040, que liga Brasilândia a Santa Rita do Pardo, durante a Plenária da Assembleia Legislativa.

Na justificativa da solicitação apresentada ao secretário estadual de infraestrutura, Heliany Paulo da Silva, Felipe Orro pontua que a MS-040 está com condições comprometidas de trafegabilidade.

"A manutenção da rodovia está em condições precárias, em razão das fortes chuvas que atingiram a região nos primeiros meses de 2018. Isso prejudicou o escoamento da produção, dificultou o tráfego de veículos e vem oferecendo risco aos pedestres e motoristas que se deslocam nesta rodovia", explicou Felipe Orro.

Ainda não foi divulgado prazo para execução das obras.