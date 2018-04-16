Diante de riscos e dificuldade de escoamento, Orro solicita reparos urgentes na MS-040

Patrolamento
Após período de chuvas, condições de tráfego no trecho entre Brasilândia e Santa Rita está comprometido
Na última quinta-feira (12) o deputado estadual Felipe Orro solicitou execução urgente de serviço de patrolamento na MS-040, que liga Brasilândia a Santa Rita do Pardo, durante a Plenária da Assembleia Legislativa.
A solicitação atende ao pedido apresentado pelo vereador brasilandense Alexandre Rodrigues Carlos ao gabinete parlamentar de Felipe Orro.
Na justificativa da solicitação apresentada ao secretário estadual de infraestrutura, Heliany Paulo da Silva, Felipe Orro pontua que a MS-040 está com condições comprometidas de trafegabilidade.
"A manutenção da rodovia está em condições precárias, em razão das fortes chuvas que atingiram a região nos primeiros meses de 2018. Isso prejudicou o escoamento da produção, dificultou o tráfego de veículos e vem oferecendo risco aos pedestres e motoristas que se deslocam nesta rodovia", explicou Felipe Orro.
Ainda não foi divulgado prazo para execução das obras.
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