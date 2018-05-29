Paralisação dos caminhoneiros derruba arrecadação do Estado

Paralisação
Equipe ainda não fechou a conta sobre o tamanho do rombo nas finanças
A greve dos caminhoneiros no País provocou caos na economia de Mato Grosso do Sul com a queda elevada da receita. A ccc. Ontem a tarde, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) voltou a reunir com o seu gabinete de crise para avaliar os reflexos da paralisação nacional dos caminhonheiros e o cenário é de preocupação, porque deixou o governo sem saída para manter o equilíbrio da arrecadação.
As informações das agências fazendárias são alarmantes, porque não entram e nem saem caminhões de Mato Grosso do Sul. Muitos deles estão carregados nos frigoríficos e não conseguem chegar ao destino. Assim como os transportadores de grãos do Estado. O quadro é de paralisação do agronegócio por causa da greve.
Há ainda a preocupação do abastecimento com combustíveis, produtos alimentícios, hospitalares e outros gêneros para atender a população. Azambuja ofereceu apoio logístico do Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e da Polícia Militar para garantir o transporte em segurança desses produtos para Capital e interior.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Aberto à população
Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos
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