Em busca de liberdade, defesa de André volta ao TRF3

Em mais uma tentativa de libertar o ex-governador e ex-pré-candidato ao cargo, André Puccinelli (MDB), seu filho, André Puccinelli Júnior, e o advogado João Paulo Calvez os advogados de defesa ingressaram com novo recurso no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) nesta quinta-feira (9). O trio está preso desde o dia 20 de julho no Complexo Penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste.

Conforme o sistema do tribunal, houve uma juntada de petição às 15h01 de ontem por parte da defesa. Esta é a quinta tentativa de soltar Puccinelli, a primeira foi no TRF3 e negada pelo desembargador Maurício Kato no dia 23 de julho, o segunda habeas corpus negado foi no Superior Tribunal de Justiça (STJ) pelo ministro plantonistas Humberto Martins, no dia 27 de julho.