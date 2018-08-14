Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

Mochi poderá ser candidato ao governo pelo MDB após saída de Simone

Deve haver mudanças até mesmo no nome do vice

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/08/2018 às 10:32

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O MDB não aceitou não ser cabeça de chapa e informação apurada pela reportagem do Correio do Estado é de que nesta terça-feira (14), às 11h, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Mato Grosso do Sul, Júnior Mochi, vai ser o sucessor da senadora Simone Tebet para disputar o Governo do Estado pelo partido. 

O partido também estaria cogitando outro nome para ser vice de Mochi. Anteriormente o nome do procurador de Justiça Sérgio Harfouche (PSC) estava cotado para ser o sucessor de Simone, mas conversas dentro da cúpula do MDB mudaram os planos. Harfouche chegou a garantir que os sensores Simone e Waldemir Moka já tinham garantido o nome dele para cabeça de chapa do MDB.

Leia Também

• Mochi participa do Encontro de Prefeitos e defende incentivos diferenciados para os municípios

• Mochi prestigia seminário que debate educação profissional no setor produtivo

O ex-governador do Estado e ex-pré-candidato ao cargo pelo MDB, André Puccinelli, teve o terceiro pedido de liberdade negado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), preso há 24 dias, desde o dia 20 de julho no Centro de Triagem, em Campo Grande. Conforme consta no sistema do TRF3, o desembargador Paulo Fontes não concedeu a medida liminar da defesa que pedia uma reconsideração no pedido de prisão preventiva deferido pelo juiz da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, Bruno Cezar da Cunha Teixeira.

Em sua decisão o magistrado ponderou que o pedido de prisão está bem fundamentado, tramitou regularmente. “Dessa forma, estando a decisão de que se pretende a reconsideração devidamente fundamentada, não é o caso de ser revista, consignando-se ainda que os argumentos dos pacientes serão analisados e novamente apreciados quando do julgamento do feito pela E. 5ª Turma. ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos de reconsideração”, decidiu o desembargador relator, Paulo Guedes Fontes.

Puccinelli foi preso junto com seu filho,  André Puccinelli Júnior, e com o advogado João Paulo Calves no dia 20 de julho, pela Polícia Federal por conta de desdobramentos da 5ª Fase da Operação Lama Asfáltica. Pai e filho estão no Centro de Triagem e Calves no Presídio de Trânsito, ambos no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico

Justiça

PF entrega a Gilmar e Zanin íntegra de dados do celular de Vorcaro

Publicidade

Eleições 2026

Viviane Luiza destaca atuação em políticas públicas na disputa pela Câmara

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo