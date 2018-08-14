Mochi poderá ser candidato ao governo pelo MDB após saída de Simone

O partido também estaria cogitando outro nome para ser vice de Mochi. Anteriormente o nome do procurador de Justiça Sérgio Harfouche (PSC) estava cotado para ser o sucessor de Simone, mas conversas dentro da cúpula do MDB mudaram os planos. Harfouche chegou a garantir que os sensores Simone e Waldemir Moka já tinham garantido o nome dele para cabeça de chapa do MDB.

O MDB não aceitou não ser cabeça de chapa e informação apurada pela reportagem do Correio do Estado é de que nesta terça-feira (14), às 11h, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Mato Grosso do Sul, Júnior Mochi, vai ser o sucessor da senadora Simone Tebet para disputar o Governo do Estado pelo partido.

O ex-governador do Estado e ex-pré-candidato ao cargo pelo MDB, André Puccinelli, teve o terceiro pedido de liberdade negado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), preso há 24 dias, desde o dia 20 de julho no Centro de Triagem, em Campo Grande. Conforme consta no sistema do TRF3, o desembargador Paulo Fontes não concedeu a medida liminar da defesa que pedia uma reconsideração no pedido de prisão preventiva deferido pelo juiz da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, Bruno Cezar da Cunha Teixeira.

Em sua decisão o magistrado ponderou que o pedido de prisão está bem fundamentado, tramitou regularmente. “Dessa forma, estando a decisão de que se pretende a reconsideração devidamente fundamentada, não é o caso de ser revista, consignando-se ainda que os argumentos dos pacientes serão analisados e novamente apreciados quando do julgamento do feito pela E. 5ª Turma. ANTE O EXPOSTO, indefiro os pedidos de reconsideração”, decidiu o desembargador relator, Paulo Guedes Fontes.

Puccinelli foi preso junto com seu filho, André Puccinelli Júnior, e com o advogado João Paulo Calves no dia 20 de julho, pela Polícia Federal por conta de desdobramentos da 5ª Fase da Operação Lama Asfáltica. Pai e filho estão no Centro de Triagem e Calves no Presídio de Trânsito, ambos no Jardim Noroeste, em Campo Grande.